 

Intel предложит процессоры для серверов по сниженным ценам

14.09.2021, 18:32, Новости дня
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По мнению аналитиков рынка электронных устройств, жесткая конкуренция с AMD вынуждает американскую компанию Intel снижать цены. В дано случае, речь идет только о процессорах, которые используются в серверной аппаратуре.

Однако следует иметь в виду, что все это происходит на фоне острого дефицита полупроводниковой продукции во всем мире, когда все вокруг с легкостью «добавляют нолики» на свои ценники.

Очевидно, мы уже на пороге смены направления тренда, говорят эксперты. В противном случае не было бы такого показательного примера смены маркетинговой политики у крупнейшей американской компании. Intel «вдруг» решает продавать свои процессоры по ценам, которые гораздо ниже рекомендованных.



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