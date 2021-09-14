Что полезнее для сердца: худеть или укреплять мышцы?



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Хорошо известно, что чем больше в организме человека жира, тем выше у него риск развития сердечно-сосудистых болезней. Ученые считают, что жир оказывает вредное влияние на сердце опосредованно: через увеличение артериального давления и нарушения обмена веществ. Однако добиться массового и стабильного снижения веса у жителей планеты в настоящее время не удается. Поэтому исследователи стараются найти другие мишени, на которые можно воздействовать, чтобы улучшить обмен веществ.

Мышечная ткань – одна из таких возможных мишеней. Она активно участвует в обмене веществ, ее активность способствует снижению уровня воспаления и уровня глюкозы в крови. Ученые предполагают, что риск болезней сердца снижается с увеличением мышечной массы.

Чем полезны силовые упражнения

Увеличивается мышечная масса. У нее есть тенденция снижаться с возрастом, ее поддержание важно для здоровья.

Кости становятся крепче. Это способствует предупреждению переломов.

Суставы становятся подвижнее.

Силовые упражнения сжигают калории и помогают похудеть.

Они помогают тренировать равновесие.

Поддерживают когнитивные способности.

Облегчают течение многих хронических болезней.

Источники: Mayo, American Cancer Society.

В новом исследовании ученые из Бристольского университета проверили, что лучше влияет на факторы риска сердечно-сосудистых болезней – низкое количество жира в организме или увеличение мышечной массы.

Исследователи рассмотрели данные более чем 3200 молодых людей, родившихся с 1990-е годы. Участникам четыре раза (в 10, 13, 18 и 25 лет) проводили оценку количества жира в организме и оценивали безжировую массу тела (она преимущественно отражает состояние мышц). В возрасте 25 лет у них взяли кровь для определения 200 биомаркеров состояния обмена веществ (глюкозы, холестерина, показателей воспаления и многих других). Тестирование мышечной силы рук за время наблюдения проводили дважды.

Исследование ожидаемо показало, что набор жировой массы был связан с ухудшением показателей обмена веществ, связанных со здоровьем сердца. Этот вред намного превышал потенциальное полезное действие увеличения мышц.

Ученые обнаружили, что наибольшая польза от набора мышечной массы отмечалась в подростковом возрасте. Они считают, что это лучшее время, чтобы позаботиться о мускулатуре. Исследование также показало, что мышечная сила больше связана с улучшениями биомаркеров здоровья сердца, чем мышечная масса. Ученые пишут, что частое использование мышц – важный фактор пользы.

«Избавляться от лишнего жира сложно, но, похоже, что именно это может дать наибольшую пользу. В то же время, мы подчеркиваем пользу физических упражнений – у них много других полезных эффектов», – сказал Джошуа Белл (Joshua Bell), ведущий автор исследования. Белл добавил, что нужно понимать, насколько полезен набор мышц в профилактике болезней сердца, чтобы не иметь ложных ожиданий.