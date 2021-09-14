Читатели Daily Express уверены в неспособности США напасть на Россию

США не смогут напасть на Россию, чтобы начать вооруженный конфликт. В этом уверены читатели британского издания Daily Express.

Российская Федерация вместе с Белоруссией организовали проведение двухсторонних учений «Запад-2021». В ходе маневров российские военные показали современную боевую технику, но особое внимание публики привлекли «Сармат-2» и роботы «Платформа-М». Данные мероприятия настораживают Запад и Эстонию, указывается в зарубежном материале. Читатели же уверены, что Таллину следует самому беспокоиться о собственной безопасности, а Великобритания в этом им не окажет помощь. Более того, США тоже не демонстрируют готовность помогать властям прибалтийского государства. Читатели отмечают, что попытки ЕС и НАТО настроить против себя РФ на собственных границах приведут к ответным действиям со стороны «противника».

В США знают об этом, хотя на самом деле им не хватит мужества пойти на открытую конфронтацию. Дело в том, что Штаты просто не смогут напасть на Россию, цитируют зарубежных читателей авторы материала издания «ПолитЭсперт».