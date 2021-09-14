 

Toyota представит 19 сентября новый Tundra 2022 года

14.09.2021, 18:24, Разное
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Toyota представит новый Tundra 2022 года. Долгожданный пикап смогут увидеть автолюбители 19 сентября.
Компания раскрыла лишь дату и время, а также показала видеотизер со слоганом – новинка «рождена из непобедимого». В клипе раскрываются детали платформы и кузова, а также фар транспортного средства. Внешний вид Tundra TRD Pro стал известен после утечки данных в июне, поэтому уже не является тайной.

При этом другие детали остаются неизвестными. Судя по тизерам, в которых указывается, что подвеска «устанавливает новую планку характеристик на дороге и бездорожье» и открывает «новую страницу», грузовик продемонстрирует планы компании заменить специальными катушками задние листовые рессоры.

Что касается салона, то он будет оснащен цифровой комбинацией приборов и крупной мульти-медиа системой. Крышу грузовика украсит панорамный люк, а сиденья изготовят из перфорированной кожи либо же SofTex с вышивкой TRD Pro. Также авто получит отвечающее за работу элементов управления разными режимами движения новое распределительное устройство.

Наибольший интерес у автолюбителей имеет трансмиссия. Известно, что компания откажется от 5,7-литрового V8. О двигателях пока мало информации, однако предполагается, что выбор производителя падет на битурбомотор V6 iForce iMax 3.5. Подобный расположен под капотом у Land Cruiser. Ожидается появление гибридного варианта, однако точные детали специалисты смогут узнать только 19 сентября.

Источник: www.32cars.ru



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