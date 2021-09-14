 

Терапевт назвала способы восполнить нехватку витаминов в организме

14.09.2021, 18:24, Разное
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Врач-терапевт Лариса Алексеева назвала россиянам способы восполнения нехватки витаминов в организме. Правильный выбор комплексов и рациона поможет сохранить здоровье и тонус.
Похолодание и распространение простудных заболеваний вызывает необходимость укреплять организм. Улучшению функциональности иммунной системы способствует ряд витаминов. Однако у многих, даже после летнего сезона, наблюдается дефицит полезных веществ. Для того, чтобы восполнить их недостаток, необходимо, в первую очередь, обращать внимание на симптомы недостатка тех или иных веществ. Это учащенный сердечный ритм, одышка, анемия и бледность кожи, сухость ногтей, ухудшение зрительных функций. Например, при дефиците полезного для нервной системы витамина B12 также наблюдается воспаление на языке, может отмечаться и предобморочное состояние или проблемы с равновесием.

Насытить организм витаминным комплексом можно, для начала выяснив, каких именно веществ не хватает. Для этого потребуется сдача анализов для лаборатории, после чего доктор определит дальнейшую стратегию действий. Установив точно, каких именно витаминов не достает для баланса, можно выбрать способ их получения. Это могут быть препараты или биодобавки, однако главными терапевт Лариса Алексеева называет природные элементы, которые вырабатываются в организме человека. Поэтом так важно придерживаться правильного питания, регулируя уровень тех, или иных питательных веществ в организме.

Источник: nation-news.ru



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