 

С Жириновского сползли штаны прямо перед камерами

14.09.2021, 18:20, Разное
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Политический деятель Владимир Жириновский публично оконфузился во время дебатов на телевидении. Они были посвящены грядущим выборам, которые могут решить судьбу России. Депутат выступил с экспрессивной речью, характеризуя президента Владимира Путина и премьер-министра Владимира Мишустина. Будучи на взводе, Владимир Жириновский ощутил, как с него сползают брюки.

“Путин — коммунист, Мишустин — коммунист. Все в правительстве министры, все губернаторы — они, так сказать, коммунисты”, — гневно произнес политик со свойственной ему жестикуляцией. Однако поток мыслей ему пришлось остановить, чтобы нижняя часть туловища не оголилась. Владимир Жириновский оперативно подтянул соскользнувшие с талии штаны.

Камеры сняли этот внезапный инцидент и, как следствие, его показали во время трансляции теледебатов. Так что все, кто смотрел программу в установленное время, увидели, как лихо Владимир Жириновский потерял элемент одежды. Отрывок с многозначительной речью депутата распространился в Сети, вызвав небывалый интерес у общественности.

Напомним,
Всероссийский центр исследования общественного мнения проанализировал рейтинг доверия россиян к политическим деятелям. По данным экспертов, Владимир Жириновский обзавелся благосклонностью 30% опрошенных граждан.



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