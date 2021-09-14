Активированный уголь и еще несколько натуральных средств, которые помогут привести дом в порядок

В настоящее время нет совершенно ничего сложного в том, чтобы зайти в магазин и приобрести там какой-то порошок или жидкость для уборки. Вот только в их составе будет уйма химии, которая, к сожалению, не совсем хорошо влияет на здоровье. Поэтому лучше использовать для чистки помещений натуральные средства, которые и действуют эффективно, и вреда никакого не наносят.

Светлый песок

Если у вас во дворе есть песочница, то за чистящим средством вовсе не обязательно будет идти в магазин. Можно просто набрать там немного песка и принести домой. Конечно, для мытья грязного пола он никак не подойдет, зато отлично справляется с жирным налетом и нагаром на посуде. Для этого всего-то и нужно посыпать грязную емкость песком, а затем потереть губкой, и дело будет сделано.

Сода

Большинство хозяюшек, которые терпеть не могут покупные средства, состоящие из сплошной химии, называют этот продукт своим помощником № 1. Да оно и не удивительно, ведь сода является универсальным чистящим средством. С ее помощью можно справиться с загрязнениями на посуде, очистить кафель, отмыть раковину от жирного налета. Сода может быть отличным адсорбентом, который способен вобрать в себя неприятные запахи из холодильника.

Соль

Этот продукт тоже можно использовать для очистки самых разнообразных поверхностей. Чтобы качественно отмыть внутри стенки холодильника, достаточно будет растворить соль в воде и вымыть грязь с помощью губки. Этот же трюк поможет также избавить хранилище продуктов от неприятного запаха. А еще опытные хозяюшки рекомендуют замачивать в соленой воде кухонные тряпки и салфетки для их дезинфекции.

Активированный уголь

Еще одним средством, эффективно расправляющимся с неприятным запахом, является обычный уголь, который мы принимаем, чтобы наладить пищеварение. Для этого нужно будет растолочь пять таблеток в порошок и поместить в холодильник, мусорное ведро или кухонный шкаф, откуда доносится вонь. Через час она будет полностью нейтрализована.

Горчичный порошок

Этот продукт опытные хозяюшки используют для уборки уже не один десяток лет. Сухая горчица отлично зарекомендовала себя как средство для чистки посуды от жирного налета. Стоит только нанести ее и потереть емкость, как все будет готово. Столь же эффективно порошок справляется с мыльными разводами.

Лимон

Лимон нужен не только для того, чтобы придать еде дополнительную кислинку, но и для того, чтобы хорошо убраться. Для этого нужно выдавить его в стакан с водой, а потом эту жидкость использовать для мытья кафеля, стекла и кухонной гарнитуры. К тому же после уборки с лимонной водой поверхности обретут приятный блеск, радующий глаз, так как лимон отлично разъедает жир и избавляет от пятен.

Лимонная кислота

Этот продукт действует по тому же принципу, что и предыдущий. Кроме того, кислоту можно использовать для избавления от накипи внутри эмалированной посуды. Для этого будет достаточно растворить пару столовых ложек продукта в литре воды, а затем прокипятить эту жидкость в емкости с накипью. Достаточно будет всего получаса кипения, чтобы она отступила.

Уксус

Уксус можно легко использовать для чистки всего, что только есть в доме. Эта жидкость является уникальной, потому что с ее помощью можно избавиться от любого жира и грязи. Достаточно будет развести две чайные ложечки уксуса в литре воды, чтобы потом смачивать в растворе губку и вытирать ею все загрязненные поверхности в помещении.

Чай

После чаепития не стоит тут же выкидывать заварку, ведь с ее помощью можно легко избавиться от разводов на окнах, зеркалах и прочих стеклянных поверхностях. Необходимо смочить в крепком чайном настое губку, а затем протереть ею стекло. После этого по нему останется лишь пройтись сухой мягкой тканью, и оно будет выглядеть как новое.

Картофель

Сырая картошка – еще одно безотказное средство для очистки стекол. Для этого достаточно просто разрезать картофелину пополам, а затем потереть местом среза по стеклянной поверхности. И все, теперь остатки крахмала убираются сухой тряпкой, после чего стекло будет идеально чистым.

Оливковое масло

Этот продукт обычно используется для того, чтобы придать блеска паркету и деревянной либо кожаной мебели. Для этого нужно нанести пару капель масла на сухую салфетку и пройтись ею по нужным поверхностям. Таким образом, они не только станут сверкать чистотой, но способ еще и способен значительно увеличить срок службы мебели.