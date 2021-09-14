Ультразвуковая, с помощью ленты и вплетение: самые щадящие процедуры наращивания волос

У многих женщин волосы растут очень медленно. И даже если они достигают желаемой длины, к тому времени они истончаются, изнашиваются, легко теряют силу. Очевидным решением таких проблем может стать наращивание волос. Существуют щадящие процедуры, которые придадут вам естественный вид, независимо от того, хотите ли вы изменить внешность только временно или в долгосрочной перспективе.

Глаза разбегаются

Когда появилась мода наращивать волосы, технологии еще толком не были опробованы. Модницы шли путем проб и ошибок. Иногда это приводило к печальным результатам как в эстетическом плане, так и в физиологическом. К счастью, с тех пор старые методы были усовершенствованы, стали доступны более современные и безопасные варианты.

Сегодня специалисты научились создавать чрезвычайно эффектные прически. Но из-за обилия техник в них легко запутаться. У каждой процедуры есть свои особенности. Поэтому стоит заранее выяснить, какая из них будет наиболее подходящей для вас.

К чему готовиться

Независимо от метода, наращиваемые пряди прикрепляются только к натуральным волосам. Поэтому вам придется привыкнуть к тому, что ваша прическа будет тяжелее. Первое время после процедуры нормально испытывать дискомфорт во время ношения. Также поначалу будет растягиваться кожа головы. Как правило, к подобным ощущениям быстро привыкают. Это сродни прокалыванию ушей и ношению сережек.

Учитывая обстоятельства, чтобы минимизировать негативные ощущения и получать эстетическое удовольствие от преобразившегося образа, крайне важно попасть к квалифицированному мастеру. Профессионал не только качественно нарастит волосы, но и даст исчерпывающие инструкции по уходу и мытью прически с дополнительными волосами.

Впрочем, даже самый лучший парикмахер не является волшебником. В определенных случаях невозможно нарастить пряди. Например, при структурно слабых волосах, выгоревших на солнце в результате длительной работы на свежем воздухе, при некоторых видах облысения. В этих случаях стоит подумать о ношении парика – современные модели почти неотличимы от натуральных локонов.

Использование пряжки

Пряжки с однорядными или многорядными искусственными прядями достаточно легко крепить к волосам. С этим можно справиться дома, если попросить кого-то помочь. Процедура при этом безопасна. В этом варианте не используется сложная технология с применением синтетических материалов и термоусадки. Пряжку достаточно просто прикрепить к волосам, как шпильку или прищепку.

Несмотря на простоту, с пряжками, как на заглавном фото, к которым крепятся наращиваемые волосы, прическа смотрится красиво. Она намного длиннее, гуще, приятно приподнимет волосяные фолликулы, если зафиксировать шпильки в нужном месте.

Однако эта методика не самая практичная, иначе ею бы пользовались все без исключения. Пряжки ощущаются кожей головы, прическа становится утяжеленной, при неправильном креплении или слишком тонких жирных волосах зажим может сползти и вовсе выскользнуть. Чтобы волосяные фолликулы и кожа не воспалялись, из соображений здоровья и безопасности стоит каждую ночь снимать с прически наложенные локоны.

Ультразвуковая термоаппаратура

Один из самых эффективных и современных видов удлинения волос – это ультразвуковое наращивание методом холодного плавления. Впрочем, за сложным названием технологии нет ничего пугающего. В отличие от давно используемого горячего плавления кератиновой капсулы, эта процедура щадящая, так как для склеивания прядей используется тот же самый кератин, однако сам тепловой эффект другой.

Процедура требует специального профессионального оборудования. Вместо обычных нагревательных устройств, используемых до сих пор, кератин плавится под действием тепла и вибрации ультразвукового устройства. Он связывается в последние несколько мгновений и прочно прикрепляется к волосам. Метод снискал высокую популярность, так как ни сами волосы, ни их наращивание не подвержены сильному разрушающему воздействию.

Запатентованный во всем мире кератиновый процесс был разработан Great Lengths, ведущим мировым брендом в области наращивания волос. Специалисты бренда работают исключительно с качественными натуральными волосами, специально подготовленными для наращивания. Применяемый кератин не содержит химикатов, а наложенные локоны не тянут и не рвут собственные пряди.

Однако у процедуры есть ряд ограничений. Например, этот метод противопоказан людям с вживленным кардиостимулятором.

С помощью ленты

При данном методе наращивание происходит с помощью липкой ленты, к которой прикреплены искусственные локоны. Сначала снимается защитный слой, как с лейкопластыря. Затем к центру клейкой стороны прикладывается небольшая прядь своих волос, толщина которой подбирается по желанию. Свободные концы ленты оборачиваются и фиксируются. Чтобы она крепче склеилась, место контакта сжимают горячей плойкой.

Клейкую ленту следует крепить на волосы на расстоянии одного пальца от волосяных фолликулов, чтобы локоны развивались при движении. Также это уменьшит раздражение кожи головы.

При мытье волос желательно пользоваться рекомендуемыми шампунями и кондиционерами. Моющие средства, содержащие масла, сульфат, спирт и кислоты могут ослабить клеевой состав.

Вы вправе задать вопрос, как же удалить приклеенные пряди? И эта процедура досконально проработана. Для этого используют кератин или специальный растворитель, который разжижает клей. Но снимать наращенные локоны надо аккуратно, дождавшись ослабления хватки клеевого состава, чтобы не повредить волосяные фолликулы.

В качестве растворителя не используйте дешевые составы на основе спирта – он вредит натуральным волосам. Выбирайте продукт на масляной основе. Кстати, использованные ленты можно применять повторно. Для этого необходимо нанести новый слой специального клея.

Вплетение косичек

Для тех, кто хочет более пышную прическу, но также задумывается об окрашивании волос, специалисты советуют обратить внимание на наращивание накладных прядей с помощью техники плетения косичек.

Собственные волосы в этом случае не повреждаются, так как замена производится техникой вплетения. Но стоит уделить особое внимание косам во время расчесывания, чтобы не повредить поверхность прядей или кожу головы.

Их можно сделать даже из синтетических волос, поскольку цель здесь не в достижении естественного эффекта, а в том, чтобы внести разнообразие в повседневную жизнь.

Какой материал выбрать

Имейте в виду, что синтетические пряди для наращивания дешевле, но на ощупь воспринимаются и выглядят иначе. Изделия из человеческого волоса дают естественный эффект, но стоят намного дороже, зато их можно без проблем укладывать. Если вы ищете качественное изделие, выбирайте материал европейского производства.

А чтобы новая прическа радовала как можно дольше, необходимо соблюдать определенные правила. Например, всегда сушите пряди после мытья волос и при этом старайтесь не перегревать феном места контакта. Не расчесывайте заменяющие локоны мокрыми и не ложитесь спать с влажными волосами.