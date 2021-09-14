Под крышкой гроба – Личное мнение

Всё лето народ с нетерпением ждал сводок о здоровье Максим. То ей плохо, то лучше. То позвали духовника, то его не пустили. Процент поражения нарастал и вот уже — кома.

Некоторые деятели на телевидении открыто говорили, что наша Мариночка вот-вот помрёт, а я — от нервических переживаний, наверное! — ржала в кулачок.



Она всё знает, ей оставались минуты. Фото: Соцсети

Когда народ уже совсем примирился с неизбежным, Максим ожила. Вышла из комы и через пару-тройку недель уже стояла на линейке 1-го сентября.

Ножки-ручки худенькие. Стоит на каблуках. Вот так чудеса — диво дивное!

На днях Максим, интерес к здоровью которой угас, дала интервью, в котором рассказала, что под крышкой гроба ничего не кончается:

«После того, как закроют крышку гроба, ничего не заканчивается», — призналась Марина.

Ну, надо же. Впечатлила — про крышку гроба особенно. Не думала я, что в реанимации человека кладут в гроб и закрывают крышку. Нужно спросить, что об этом думает Катя Лель, чьи зубы похитили инопланетяне!

Дальше Мариночка рассказала о своих откровениях на полутом свете:

«Я спустилась вниз в какую-то кабину, там была зима, и какие-то люди обливались холодной водой. Они стали поливать меня, а мне не было холодно. Я смеялась и тут услышала фразу от них, что за меня молятся. Потом за мной кто-то пришел и сказал, что со мной хотят проститься. Мы поднялись снова наверх и резко начали падать вниз. Я слышала голос батюшки, который сказал, что дорога на небеса мне пока закрыта. Когда пришла в себя, мне сообщили, что у меня дважды останавливалось сердце».

Дорога на небеса закрыта. Личико круглое. Глазки блестят. Нос сухой.

https://t.me/lenamiro/9681

Стремительными темпами Максим идёт к полному выздоровлению. Школьная линейка, каблуки, интервью. Уверена, совсем скоро Максим порадует нас новой песней.

А всё почему? Так потому, что мы все за неё сильно переживали!

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