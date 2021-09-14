 

В Чехии суд отправил под стражу россиянина Франчетти, участвовавшего в захвате Крыма

14.09.2021, 17:58, Новости дня
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Заседание суда прошло в закрытом для общественности формате. Вопрос об экстрадиции Франчетти в Украину рассмотрит сначала городской суд Праги, а затем Высокий суд в Праге по возможной жалобе. После этого министр юстиции Чехии будет решать, соглашаться ли на экстрадицию, отметил портал.

В суде выступила 19-летняя дочь Франчетти. Она сказала, что ее отец прибыл из России в Прагу около 10 дней назад. С дочерью он не виделся два года, потому что не мог приехать в Чехию из-за действующий ограничений, связанных с эпидемией COVID-19.

Дочь Франчетти сказала, что у ее отца “была вторая семья” в Крыму, в частности подруга и 12-летний ребенок.

Адвокат россиянина Ян Шварц заявил журналистам, что “запрос Украины об экстрадиции политически мотивирован и не имеет ничего общего с преступной деятельностью Франчетти”. Шварц подал апелляцию на его задержание.

Франчетти перевели в пражскую тюрьму Панкрац, уточнил ТАСС. Российские дипломаты находятся в контакте с представителями чешских властей, родственниками и адвокатом задержанного, сказал пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин.

Контекст:

Франчетти 12 сентября задержали в аэропорту Чехии. В ходе российской спецоперации по захвату украинского Крыма он в Севастополе руководил разведгруппой “Северный ветер”, которая передавала информацию российским военным.

Сейчас, как сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, украинская сторона завершает необходимые процедуры для депортации Франчетти из Чехии.

Офис генерального прокурора Украины уточнил, что прокуроры обратились в минюст Чехии с запросом о выдаче Франчетти еще в августе 2020 года.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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