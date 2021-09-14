“Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое”. Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото

Кличко позирует в кадре с закрытыми глазами, изображая, что спит. При этом он не смог поместиться на диване полностью и вынужден был положить ноги на его боковую часть.

“Только не говорите это! Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое”, – подписал фото боксер.

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Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko)

Контекст:

Владимир Кличко провел 69 боев, одержав победу в 64 поединках. Во время карьеры Кличко владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015), WBA (2011–2015) и The Ring (2009–2015).

Об уходе из профессионального бокса он заявил в 2017 году. После завершения карьеры Кличко живет и работает за границей.

В июне 2021 года Кличко сообщил, что пустыня является для него идеальным местом для перезагрузки.

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