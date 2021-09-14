 

Путин призвал обеспечить слаженную работу правительства и парламента после выборов в Госдуму

14.09.2021, 17:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин на совещании с правительством с участием «Единой России» заявил, что необходимо обеспечить преемственность и командный дух работы после выборов в Госдуму.

«Федеральный бюджет на следующие три года будет принимать новый состав Госдумы и здесь крайне важно обеспечить преемственность слаженной, командной работы правительства и парламентских фракций», – сказал глава государства.

По слова президента, кабмин РФ себя неплохо показал в период пандемии, в острой ее фазе, передает РИА «Новости».

«Многие вещи можно было делать и лучше, и эффективнее, и своевременнее, но в целом правительство очень неплохо себя показало в период пандемии, острой ее фазе. Достаточно энергично, быстро, выверенно принимало решения совместно с Госдумой, что очень важно», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач. 



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