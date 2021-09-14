«Это естественный эксперимент»

Путин рассказал об обстоятельствах своего ухода на самоизоляцию.

Президент Владимир Путин сообщил, что ушел на самоизоляцию после того, как один из сотрудников заразился коронавирусом, хотя был вакцинирован. Об этом президент рассказал в ходе совещания с членами правительства и руководством партии «Единая Россия».

«Это связано с тем, что некоторые члены моего окружения заболели. Один из сотрудников, который работает со мной в непосредственной близости, заболел. Он вакцинировался, у него антитела упали. Он ревакцинировался, но, судя по всему, поздновато», — сказал Путин.

По словам президента, с заболевшим он общался «очень близко, целый день».

«Это естественный эксперимент, посмотрим, как сработает на практике "Спутник V". Титры у меня достаточно высокие. Надеюсь, что все будет так, как и должно быть»,

— добавил российский лидер.

О том, что Путин ушел на самоизоляцию, стало известно сегодня утром. Из-за этого ему пришлось отменить отменить поездку в Душанбе на саммит ОДКБ.

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23 марта Путин сообщил, что вакцинировался от коронавируса. Изначально в Кремле не стали уточнять, какой именно из трех российских вакцин привился глава государства. Однако затем на большой пресс-конференции 30 июня президент заявил, что привился «Спутником V». По его словам, его просили не называть выбранную им вакцину, чтобы «не вызывать ненужный ажиотаж» вокруг него, но он решил об этом рассказать с учетом «поступающих вопросов».

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