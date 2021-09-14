 

Мировые продажи автомобилей снизились более чем на 10%

14.09.2021, 17:40, Новости дня
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На мировом автомобильном рынке в прошлом месяце зафиксировали снижение продаж техники.

Всего в августе удалось реализовать порядка 5,83 миллиона транспортных средств, что подтверждает сокращение сделок почти на 11%. Вместе с тем аналитиками подсчитано, что за период с января по август 2021 года реализовано более 54,4 тысяч новых транспортных средств. В данном случае прирост составляет около 17,7% по сравнению с прошлым годом.

Наибольшие продажи продолжают фиксировать на китайском рынке, где за август реализовали более 1,81 миллиона транспортных средств. Кроме того, эксперты констатировали, что данный показатель свидетельствует о сокращении продаж на 14,5% по сравнению с 2020 годом.



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