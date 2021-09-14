 

Changan подорожали в РФ в сентябре 2021 года

14.09.2021, 17:40, Новости дня
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Китайская автомобильная марка Changan увеличила стоимость своих моделей на рынке России.

В частности, в зависимости от модели и комплектации удорожание составила от 30 до 60 тысяч рублей. Существенно подорожал новый кроссовер Changan CS35 Plus, который в начальной комплектации теперь продается за 1,39 млн рублей, а его расширенная версия оценивается брендом в 1,55 млн рублей. Что касается среднеразмерного паркетника Changan CS55, то его цена составила в начальной комплектации 1,54 млн рублей.

Кроме того, подорожал полноразмерный кроссовер Changan CS75, который теперь продается от 1,76 млн рублей в начальной комплектации. Кроме того, топовая версия автомобиля подорожала до 2,04 млн рублей.



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