Автобренд Haval достиг нового рекорда продаж в России

Автобренд Haval достиг нового рекорда по продажам в РФ в августе. Результаты получены после анализа рынка специалистами «АВТОСТАТа».

В предыдущем месяце дилерам удалось реализовать 2373 авто. Показатель больше на 37% такового в минувшем году. За 8 месяцев текущего года продажи составили 21 540 единиц, а рост в 2,1 раза дал возможность автобренду установить рекорд по стране среди китайских производителей. По данным пресс-службы «Хавейл Мотор Рус», в августе бестселлером стал Haval Jolion. Таких моделей удалось продать в количестве 694 авто. По причине стремительно растущего спроса завод в Тульской области увеличивает темпы производства указанных моделей. Второе место досталось модели F7. Показатель продаж упал на 13% (655 авто). Третье место занял F7x, а купили его 486 автовладельцев. Продажи модели снизились на 7%.

К слову, на отечественном рынке предлагаются кроссоверы F7 и F7x, новый компактный кроссовер Haval Jolion и рамный внедорожник H9. В скором времени производитель намерен показать еще 4 новые модели. В их числе поступивший в продажу в июне пикап GWM Poer. По некоторым данным, бренд намеревается продавать и Haval H6 третьего поколения.

Источник: www.autostat.ru