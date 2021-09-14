 

Автобренд Haval достиг нового рекорда продаж в России

14.09.2021, 17:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Автобренд Haval достиг нового рекорда по продажам в РФ в августе. Результаты получены после анализа рынка специалистами «АВТОСТАТа».
В предыдущем месяце дилерам удалось реализовать 2373 авто. Показатель больше на 37% такового в минувшем году. За 8 месяцев текущего года продажи составили 21 540 единиц, а рост в 2,1 раза дал возможность автобренду установить рекорд по стране среди китайских производителей. По данным пресс-службы «Хавейл Мотор Рус», в августе бестселлером стал Haval Jolion. Таких моделей удалось продать в количестве 694 авто. По причине стремительно растущего спроса завод в Тульской области увеличивает темпы производства указанных моделей. Второе место досталось модели F7. Показатель продаж упал на 13% (655 авто). Третье место занял F7x, а купили его 486 автовладельцев. Продажи модели снизились на 7%.

К слову, на отечественном рынке предлагаются кроссоверы F7 и F7x, новый компактный кроссовер Haval Jolion и рамный внедорожник H9. В скором времени производитель намерен показать еще 4 новые модели. В их числе поступивший в продажу в июне пикап GWM Poer. По некоторым данным, бренд намеревается продавать и Haval H6 третьего поколения.

Источник: www.autostat.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.04 / Мнение: Будут ли воровать цифровые рубли

27.06 / Мнение: Антикоронавирусные протесты в Лондоне. 26.06.2021

22.12 / Шайа ЛаБаф исключен из оскаровской гонки после обвинений в насилии

21.06 / Мнение: Путин: “В Америце ты и хлебальник не успеешь растопырить, как тебе писец придёт!”

01.02 / Мнение: Рубаха для Ротенберга?

16.06 / Мнение: «Первый вопрос к Михаилу Мурашко»

27.08 / Володин: Память о Говорухине должна жить вечно

28.10 / Мнение: Социальное дистанцирование в Триполи

09.11 / Умер заслуженный артист России

10.04 / Мнение: Забастовка рабочих на ССК “Звезда”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика