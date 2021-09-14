 

Терапевт Чернышова рассказала, сколько раз в год можно болеть простудой

14.09.2021, 17:32, Разное
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Терапевт Надежда Чернышева рассказала, сколько раз в год взрослому человеку можно болеть простудой. С наступлением осени у людей все чаще фиксируются ОРВИ.
Нормой считается, если в год человек болеет два-три раза в год. У детей норма является совершенно другой. Они могут болеть ОРВИ и пять раз в год, когда посещают детские сады и школы.

Взрослые не должны самостоятельно ставить себе диагноз, думать, что что-то не так с иммунитетом и начинать принимать лекарства без назначения. Все это допустимо делать только под контролем врача. Зачастую у людей бывает лишняя тревожность.

Дети, когда начинают посещать дошкольные и школьные учреждения образования, болеют простудой чаще. Этот процесс является естественным, поэтому родителям не стоит переживать. Чем старше ребенок становится, тем реже подхватывает простуду, иммунитету нужно дать время на адаптацию.

Врач считает лучшей защитой от сезонных простуд закаливание. Его нужно начинать делать летом, чтобы осенью обеспечивалась профилактика вирусных болезней. Закаленный человек не так быстро переохлаждается. Можно ходить босиком, принимать контрастный душ, обливаться холодной водой.

Источник: www.ridus.ru



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