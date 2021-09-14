Кудрявцева с перенесшей инсульт мамой устроила чаепитие в кафе

Лера Кудрявцева показала фанатам, как выглядит ее мама, недавно перенесшая инсульт. Телеведущая с родительницей решила выпить кофе в одном из столичных кафе.

Лера Кудрявцева в компании матери прогулялась по Москве, а после отправилась на кофе с тортом в одно из заведений. Видеоролик телеведущая опубликовала в разделе Stories в Instagram. Подписчики смогли увидеть, что не так давно перенесшая инсульт Александра Ивановна выглядит свежо и молодо. Мать звезды выбрала для прогулки наряд голубого цвета, дополнив образ бирюзовыми серьгами и кольцом.



Изображение взято с: instagram @leratv

К слову, после кровоизлияния в мозг мать Кудрявцевой отправилась на реабилитацию в Болгарию, которая длилась около года. У нее после недуга была парализована часть тела, однако, судя по публикации, восстановление прошло успешно.

Источник: www.instagram.com