 

Кудрявцева с перенесшей инсульт мамой устроила чаепитие в кафе

14.09.2021, 17:32, Разное
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Лера Кудрявцева показала фанатам, как выглядит ее мама, недавно перенесшая инсульт. Телеведущая с родительницей решила выпить кофе в одном из столичных кафе.
Лера Кудрявцева в компании матери прогулялась по Москве, а после отправилась на кофе с тортом в одно из заведений. Видеоролик телеведущая опубликовала в разделе Stories в Instagram. Подписчики смогли увидеть, что не так давно перенесшая инсульт Александра Ивановна выглядит свежо и молодо. Мать звезды выбрала для прогулки наряд голубого цвета, дополнив образ бирюзовыми серьгами и кольцом.

Изображение взято с: instagram @leratv
К слову, после кровоизлияния в мозг мать Кудрявцевой отправилась на реабилитацию в Болгарию, которая длилась около года. У нее после недуга была парализована часть тела, однако, судя по публикации, восстановление прошло успешно.

Источник: www.instagram.com



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