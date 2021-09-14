“Единая Россия” готовит программу повышения качества медобразования

Предложения по перезагрузке системы здравоохранения были собраны при формировании народной программы партии. Ключевым звеном грядущих изменений Проценко назвал программу медицинской реабилитации. Запустить ее поручил президент Владимир Путин на съезде “ЕР”.

“Чтобы реабилитация заработала, должна быть реализована программа диспансеризации. Это должна быть программа быстрых процессов. Иначе люди на нее не пойдут”, – сказал Проценко.

Особое внимание нужно уделить вопросу доступности медпомощи в отдаленных регионах, считает врач. Также он указал на важность подготовки медицинских кадров, в том числе на селе.

Он напомнил, что в России действуют специальные программы, включая “Земский доктор”. Но в них тоже нужно вносить коррективы, заявил Проценко.

Для удержания медиков на селе нужна дополнительная мотивация, считает главврач Коммунарки. “Уверен, это поможет сделать эту работу престижной”, – добавил он.

По предложению президента Владимира Путина Денис Проценко вошел в пятерку лидеров федерального списка “Единой России” на выборах в Госдуму. Голосование пройдет 17-19 сентября.

В Москве 24 августа состоялся второй этап съезда “ЕР”. Партия утвердила народную программу, с которой пойдет на думские выборы. Свои инициативы внес и Владимир Путин.