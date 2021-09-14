Собянин поддержал проект установки памятника Галине Вишневской на Остоженке

Региональный общественный фонд культурных и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича получит грант от правительства Москвы в размере 15 миллионов рублей на установку памятника Галине Вишневской на территории Центра оперного пения на Остоженке (дом 25). Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление.

Конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение был проведен Министерством культуры РФ еще в 2016 году. Победителем стал народный художник России Александр Рукавишников. По эскизу, высота памятника

из гранита, мрамора и бронзы

составит 6,7 метра. Художник изобразил Галину Вишневскую в полный рост.

Торжественное открытие памятника запланировано на 27 марта 2022 года. В этот день в 1927 году родился супруг оперной певицы, музыкант Мстислав Ростропович. Инициатором и инвестором проекта является Региональный общественный фонд культурных и гуманитарных программ. Грант правительства Москвы возместит 50% от общего объема затрат на изготовление и установку памятника.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2022 и 2023 годах в Москве отреставрируют памятники героям Отечественной войны 1812 года. В порядок приведут Триумфальную арку, памятники фельдмаршалу Михаилу Кутузову и поклонный крест в честь казачьего атамана Матвея Платова.