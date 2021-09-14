Правильный образ жизни: Ротару поделилась секретами молодости

В свои 74 года София Ротару выглядит как минимум на 20 лет моложе. У певицы получается оставаться естественной, не вызывая никаких ассоциаций с «уколами красоты», и сохранять выразительные черты своей внешности. В чем секрет артистки, которая остается красивой и бодрой в течение десятилетий?

Молодость

Артистка всегда вела здоровый образ жизни. С раннего возраста маленькой Софии пришлось просыпаться затемно, чтобы помогать матери по хозяйству. Сейчас, рассказывая о своем режиме, певица признается, что просыпается не позднее 10 утра, хотя иногда ложиться спать ей приходится уже за полночь.

Плотный график, правильное питание и отсутствие пагубных привычек (артистка никогда не злоупотребляла спиртным и сигаретами) помогли с молодых лет сохранить то, что привыкли считать хорошей генетикой. Плюс Софию Ротару было невозможно уличить в сомнительных развлечениях: с единственным супругом Анатолием Евдокименко певица прожила в браке 34 года и всегда спешила в семью после гастрольного тура. Стоит ли сравнивать график артистки с ритмом жизни тех людей, кто не пропускает ни одной вечеринки?

Генетика

Светлая кожа, выразительные черты лица и ровные зубы — до самого зрелого возраста артистка только подчеркивала то, чем ее одарила природа. В макияже Ротару предпочитает выделять глаза и почти не трогает губы, в прическе — практически всегда остается верной темному оттенку.

Ей не просто повезло с улыбкой: дело в костной структуре лица. Считается, что чем тверже «каркас», тем лучше к нему крепятся мышцы и тем позднее обвисают ткани. То, насколько с этим повезло Софии Ротару, можно увидеть по чертам ее лица: у нее высокие скулы, ровный нос и острый подбородок. Просто идеальная анатомия лица.

Секреты Софии Ротару

Нестареющая знаменитость советской эстрады призналась, что секрет ее безупречного внешнего вида заключается в душевной гармонии с самой собой, а в свое свободное время она любит работать в саду и рыбачить. София Ротару убеждена, что внутренняя красота дана любому человека природой. Но, как и все на белом свете, она требует много заботы, внимания. Певица по возможности посещает сауну, плавает, занимается на тренажерах. Также артистка следит за своим рационом: употребляет мало соли, ест много овощей, фруктов.

Пластика

Свои догадки высказывает пластический хирург, косметолог Карл Тавберидзе. Он считает, что София Ротару прибегала к услугам пластических хирургов. По словам Тавберидзе, была проведена круговая подтяжка лица и зоны шеи, пластика груди и блефаропластика. Но все эти вмешательства осуществлялись очень корректно,так что все изменения выглядят естественно и эстетично.

По мнению Тавберидзе, по снимкам Софии Ротару можно определить, что музыкальная исполнительница делала инъекции филлерами на основе гиалуроновой кислоты, что весьма популярно сейчас. Уколы гиалуроновой кислоты положительно влияют как на кожу, так и на весь организм.

У Софии Ротару прорабатывалась область скул, немного увеличилась линия губ. Известно, что действие филлеров сохраняется на протяжении полугода, потом требуется повторная проработка областей.

Нитевой лифтинг

Наиболее часто с годами страдают овал лица и область шеи. С возрастом ухудшается качество мягких тканей: они становятся менее упругими, слабеет связочный аппарат лица, и ткани со временем как бы уходят вниз, образуя второй подбородок.

Проблему эту можно исправить оперативным вмешательством – круговой подтяжкой лица. Реабилитационный период может занимать не менее месяца, но шрамы останутся. Использование технологии нитевого лифтинга поможет сократить восстановительный период, что важно для знаменитостей.

Эта процедура поможет добиться не менее положительного результата, чем пластика. Для нитевого лифтинга используется огромный арсенал нитей, область их применения зависит от проблемной зоны. Похорошевшая и упругая грудь Софии Ротару может быть результатом таких процедур.

Пластические операции и косметология помогают продлить молодость и очень долго сохранять привлекательный вид, но этими процедурами следует пользоваться дозированно. Музыкальной исполнительнице удается поддерживать ухоженный вид, избежав вычурности, что говорит о замечательном вкусе знаменитости и профессионализме косметологов.