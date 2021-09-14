Вести – ради культурной независимости — на Украине возобновили дискуссию об отказе от кириллицы

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов вновь возобновил дискуссию о необходимости перехода украинского правописания с кириллицы на латиницу. Как пишут «Вести», сторонники данной идеи уверены, что она больше подходит для передачи фонетики украинского языка, хотя на самом деле цель иная: окончательно оторвать Украину от России. Впрочем, как рассказали эксперты изданию, несмотря на массу вариантов новой азбуки, Украина пока ещё очень далека от языковой реформы.



Reuters

На Украине в очередной раз заговорили о необходимости перехода правописания с кириллицы на латиницу. Сторонники этой идеи уверены: она больше подходит для передачи фонетики украинского языка, хотя на самом деле цель иная — окончательно оторвать Украину от России. Впрочем, пишут «Вести», несмотря на массу вариантов новой азбуки, страна пока ещё далека от языковой реформы.

Дискуссию вновь возобновил секретарь СНБО Алексей Данилов. Ранее с такой же идеей выступал экс-глава МИД Павел Климкин, а несколько месяцев назад вопрос целесообразности перехода украинского правописания с кириллицы на латиницу подняли в Институте языкознания Национальной академии наук Украины. Сообщение опубликовали к 130-й годовщине со дня рождения писателя Сергея Пилипенко — он был одним из сторонников отказа от кириллицы и даже писал на латинско-украинском статьи. Но тогда общественность всерьёз не отнеслась к такому предложению, ровно до того момента, как об этом не заговорил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как отмечает издание, подобные заявления чиновников такого уровня на Украине редко являются случайностью. Как говорит «Вестям» политолог Кость Бондаренко, хотя сейчас в офисе украинского президента сторонников этой идеи ещё придётся поискать, в долгосрочной перспективе отказ от кириллицы найдёт сторонников, ведь это будет попыткой окончательно выйти из-под ментального, культурного и информационного влияния России.

Инициативу уже на протяжении нескольких лет продвигает часть учёных и поэтов с Западной Украины. Они уверены, что латинизация приблизит Украину к Европе, где практически все народы используют латиницу. А в соцсетях уже несколько лет идёт агитация под лозунгом «Перейду на латиницу — спаси украинский язык». Львовский художник Влодко Костырко написал ряд статей на латинице. Среди защитников идеи — известный писатель Андрей Любка, который создал словарь новых слов. У сторонников идеи есть даже проекты транслитерации для латинизированного украинского языка. Они уточняют: речь не идёт об отказе от кириллицы и полном переходе на латиницу, а о существовании двух алфавитов, чтобы упорядочить написание в загранпаспортах и на уличных указателях.

В качестве основного аргумента приводят тот факт, что украинское современное правописание латиницей настолько искажено, что при оформлении документов, например, на польском и при обратном переводе на украинский имя «Андрій» звучит уже как «Андріі», а «Георгій» и вовсе превращается в «Хеоргій». Как говорит доцент кафедры языка и стилистики Института журналистики Киевского национального университета имени Шевченко Ирина Мариненко, латиница подходит для того, чтобы передать фонетику украинского языка, но вот примут ли такие изменения украинцы — вопрос открытый.

«Препятствий фонетических, звуковых нет. Любой язык, основанный на латинице, добавляет свои какие-то обозначения для тех или иных звуков. Проблема в том, согласна ли большая часть нашей общественности, причём даже сознательной общественности, рассматривать эту проблему», — отмечает Мариненко.

Как рассказал «Вестям» источник, близкий к Институту языкознания, ещё при подготовке в 2019 году нового варианта украинского правописания инициатива перехода на латиницу обсуждалась.

«Это был максимум, что хотели новаторы. Но многие были и остаются против этого, поэтому тогда эту идею не поддержали», — заявил «Вестям» собеседник.

Не поддерживают эту идею в Институте языкознания и сегодня.

«Институт языкознания свою позицию по этой теме уже обнародовал. Мы за то, чтобы украинский язык оставался на той системе письменности, на которой находится уже множество столетий. Украинский язык старописьменный. И очень многое он унаследовал с давних пор вместе с принятием христианства. Поэтому нет никакого смысла переходить на латынь. В других странах — свои языковые ситуации и обстоятельства. Турция, например, перешла с арабского на латынь, Казахстан сейчас переходит. Но у нас своя языковая история. Если мы посмотрим на многие другие развитые страны, такие как Япония, Китай, Израиль, у них очень отличные системы письма от латыни. Но они сохраняют и ценят их. То же самое можно сказать о более мелких странах, таких как Грузия, Армения. Это все часть языковой истории и символическая ценность, которая является неотъемлемой от самого языка. Поэтому то, что в обществе такие идеи обсуждаются, — это нормально, ведь мы демократическая страна. Но, как специалисты, мы никогда не рекомендовали такого», — заявил «Вестям» директор Института языкознания имени Потебни, директор Украинского бюро лингвистических экспертиз академии наук Украины Богдан Ажнюк.

Что касается перевода документов, то, по его словам, на Украине давно существует постановление правительства №55 от 2010 года, где определён способ транслитерации собственных названий на латиницу для документов.

«И эта система уже много лет работает, и менять ничего не стоит. Те политики и государственные деятели, которые выступают с такими идеями, просто транслируют свою позицию. Но хоть какой-то вменяемой аргументации от них я пока не слышал. В то время как профессиональные языковеды против таких изменений», — заявил «Вестям» Ажнюк.

К тому же, как уже не раз отмечала глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская, перевод государственного языка на латинский алфавит приведёт к потере большого пласта украинской письменной культуры, в том числе всех Евангелий, словарей, грамматики Алексея Павловского 1818 года.

«Это неправильно, наверное. Поэтому, думаю, что скорого перехода на латиницу не будет», — подчеркнула она.