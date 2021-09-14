14 сентября: первый международный матч “Динамо”, юбилей футболиста Владимира Мунтяна, смерть Патрика Суэйзи

Этот день в истории:

в 1929-м – футболисты киевского “Динамо” провели свой первый международный матч. Соперником стала сборная рабочих из Австрии “Дойч Ваграм”. Киевляне проиграли со счетом 3:4;

Киевское “Динамо” образца 1929 года. Фото: .wikipedia.org

в 1999-м – организаторы конкурса “Мисс Америка” разрешили участвовать в нем разведенным женщинам и тем, кто делал аборты. Это правило действовала почти полвека – 1949-го.

В этот день родились:

в 1914-м – Пьетро Джерми, итальянский кинорежиссер, сценарист и продюсер, известен по фильму 1961 года “Развод по-итальянски” с Марчелло Мастрояни в главной роли. За сценарий картину наградили престижной американской кинопремией “Оскар”;

в 1932-м – Игорь Кириллов, советский телеведущий, диктор, вел программу “Время”. Сегодня ему исполнилось 88 лет;

в 1946-м – Владимир Мунтян, украинский футболист и тренер, играл за киевское “Динамо”;

в 1952-м – Николай Гнатюк, советский эстрадный певец, получил широкую известность благодаря исполнению песен “Танец на барабане” и “Птица счастья”;

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

в 1959-м – Мортен Харкет, норвежский певец и музыкант, вокалист всемирно известной группы A-Ha. Обладатель голоса диапазоном в пять октав и мирового рекорда по продолжительности одной ноты среди вокалистов-мужчин в поп-музыке – 20,2 секунды в песне Summer moved on;

в 1983-м – Эми Уайнхаус, британская певица и автор песен, известная своим контральто-вокалом и эксцентричным исполнением смеси музыкальных жанров, включая R&B, соул и джаз. Считалась одной из ведущих британских исполнительниц 2000-х годов. Умерла в 27 лет от сердечного приступа, вызванного алкогольной интоксикацией.

В этот день умерли:

в 1927-м – Айседора Дункан, американская танцовщица, жена русского поэта Сергея Есенина. Погибла в 49 лет в Ницце из-за попадания обмотанного вокруг шеи длинного шелкового шарфа в спицы колеса автомобиля, на котором она совершала прогулку. Шарф буквально выдернул ее из автомобиля и сломал шею. Прах Айседоры Дункан захоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.

в 1982-м – Грейс Келли, американская актриса, супруга князя Монако Ренье III, мать ныне правящего князя Альбера II. Погибла в 52 года после автокатастрофы. Келли потеряла управление автомобилем, машина сорвалась с крутого поворота и упала на склон горы. В машине также находилась ее дочь Стефания, оставшаяся в живых. Княгиня Грейс похоронена в семейном склепе Гримальди в Монако;

в 1984-м – Нодар Думбадзе, грузинский писатель, известен как автор романов “Я, бабушка, Илико и Илларион”, “Я вижу солнце”, “Белые флаги”, повести “Кукарача”. Умер в 56 лет от четвертого инфаркта. Похоронен в Тбилиси в парке Мзиури, созданном в 1982 году для тбилисской молодежи по инициативе самого писателя. В 2009 году его прах был перенесен в пантеон Мтацминда.

в 2009-м – Патрик Суэйзи, американский актер, танцор и автор-исполнитель. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах “Изгои”, “Грязные танцы”, “Привидение, “На гребне волны”. Ушел из жизни в 57 лет из-за онкологического заболевания. По завещанию, его тело было кремировано, прах развеян на ранчо в Нью-Мексико.

ВИДЕОВидео: ирина гавриленко / YouTube

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