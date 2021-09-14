Мнение: В доме Салеха

Талибы нашли в доме Салеха в Панджшере схрон с деньгами бывшего вице-президента Афганистана, который после позорного провала организованного сопротивления в Панджшерском ущелье скрылся в неизвестном направлении.

Всего талибы нашли 6,55 млн. долларов наличными, 18 слитков золота, немного драгоценностей, различные документы и т.п.

Также был найден большой ящик, на дне которого забыли около 100 000 долларов наличными. По всей видимости, часть денег старый ЦРУшный агент Салех смог перепрятать или вывезти с собой.

Полковник Захарченко скептически оценивает подобные объемы добычи.

Прочее по Афганистану.

PS. Мулла Барадар заявил, что слухи о том, что он был убит в результате конфликта между руководителями Талибана сильно преувеличены. По его словам эти слухи распускают враги свободного Афганистана.

PS2. Талибы поймали банду занимавшуюся похищениями детей с целью выкупа (если выкуп не платили, то детей убивали). Освобождено 4 ребенка, 4 похитителей убиты, 2 захвачены для суда. С учетом предшествующей практики, пойманных публично вздернут.

PS3. На охрану президентского дворца в Кабуле заступил новый спецотряд "Фатих". В американской униформе и американским оружием. Патрулировать начали 11 сентября.

PS4. В провинции Нангархар в пику митингам женщин в Кабуле требовавших светского образования, прошли митинги женщин в парандже, которые требовали образования исключительно по исламским правилам. У села и столицы несколько разные подходы к роли женщины в афганском обществе.

PS5. А вот и публичные порки подъехали https://twitter.com/bsarwary/status/1437140515040989184 Человека в Герате публично порют на улице за нарушение исламских норм. Кстати, там же в комментариях аналогичная история из "демократической" (но немного кастовой) Индии https://twitter.com/beartrust3000/status/1437288603550302213

PS6. К истории британского спецназа в женских платьях. В Кабуле задержана банда мужчин, которая занималась ограблениями прикрываясь паранджой https://twitter.com/AfghanUpdates/status/1437155008617881602

Судя по видео, талибы изрядно поржали с этих клоунов.

PS7. Из аэропорта Кабула возобновились коммерческие рейсы. Первым самолетом был самолет из Пакистана, который смог спокойно прилететь и улететь, забрав желающих свалить из Афганистана. Восстанавливать работу аэропорта талибам помогали катарцы.

К работе вернулась часть сотрудников аэропорта, в том числе некоторые женщины, которые сейчас находятся в неопределенном положении, так как им теперь надо соблюдать исламские нормы, что вступает в противоречие с частью обязанностей.

PS8. Бежавшие в Узбекистан пилоты старых афганских ВВС будут эвакуированы в страны Персидского залива. Судьба 46 самолетов и вертолетов (включая штурмовики "Супер-Тукано" и вертолеты "Блэк Хок") улетевших из Афганистана пока неясна. Талибан считает их своей собственностью и требует вернуть.

Согласно опросу фонда Гэллапа, 55% опрошенных в Пакистане довольны победой Талибана.

А вы довольны?

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