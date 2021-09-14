Иммунолог Болибок предупредил о быстрых последствиях штамма COVID-19 «Дельта»

Иммунолог Владимир Болибок предупредил россиян о быстрых последствиях заражения штаммом COVID-19 «Дельта». Эта индийская разновидность заболевания может привести к необходимости госпитализации в первые три дня.

Симптомы при этом совершенно нетипичные для заболевших другими штаммами. В частности, начинаются трудности с желудочно-кишечным трактом. Опасность кроется в том, что люди начинают лечиться от отравления, так как симптоматика аналогичная, наблюдается обильна рвота. Приём абсорбентов ни к чему не приводит, и уже на второй день развивается лёгкий кашель и повышается температура. В этот момент лёгкие страдают от поражения дельта-штаммом COVID-19. На третий день человеку уже нужен аппарат ИВЛ. У некоторых людей, как отметил Болибок, «Дельта» проходит абсолютно бессимптомно и организм справляется с заболеванием. Если же человек заболевает, то госпитализация в первые дни неизбежна.

Терапевт Лариса Алексеева подчеркнула, что сейчас новый штамм COVID-19 поражает в основном молодых людей и детей. Последние находятся в повышенной зоне риска, так как не обладают достаточным уровнем естественной защиты организма. Уязвимость существенно повышается у непривитых граждан.

Источник: ura.news