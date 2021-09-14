Ученые назвали последствия попадания в одну клетку двух вирусов

Ученые рассказали, что может происходить, когда в одну и ту же клетку одновременно проникают два вируса. Этот вопрос становится актуальным с приходом осени, когда возрастает заболеваемость ОРВИ. Наряду с ним продолжает распространяться коронавирус.

Специалисты в проводимом исследовании задействовали клетки свиней. Они хотели понять, как вирусы, попавшие в одну клетку, начинают взаимодействовать между собой. При данных обстоятельствах патогены вынуждены сражаться друг с другом за клеточные ресурсы. В то же время в действительности, как правило, одну клетку не поражают две разных инфекции.

Базовыми факторами в данном вопросе является время и очередность проникновения вируса. Свиной грипп и коронавирус нового типа выбирают разные типы клеток, поэтому чаще всего патогены не контактируют. Первый в основном поражает объекты с «ресничками», которые расположены в дыхательном горле. Если говорить о коронавирусе, то он выбирает клетки без данной особенности.

В то же время науке известны случае, когда вирусы начинают взаимодействовать. Например, для поражения клеток гепатиту D нужна помощь гепатита B. Все дело в том, что первый из них имеет довольно маленький объем генома.

Источник: infosmi.net