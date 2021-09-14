Врач Румянцева назвала типы питания для разных групп крови

Врач Ульяна Румянцева в рамках интервью объяснила базовые принципы диеты Д’Адамо. Она предполагает, что питание должно организовываться в соответствии с группой крови человека.

Считается, что обладателям первой группы крови ближе мясная диета, они не могут жить без белка. Ограничить придется бобовые, все виды углеводов и зерновые. Те, кто имеет вторую группу крови, должны включить в рацион свежие овощи и фрукты, а также зерна, не содержащие глютен. Исключить необходимо любой кофе, алкогольные напитки, мясо, молочные продукты.

Представителей третьей группы крови называют «кочевниками». Считается, что таких людей на Земле проживает 15%. Им необходимо сделать упор на кисломолочные продукты, овощи и фрукты в свежем виде, любое мясо. Исключить из рациона таким людям нужно томаты, рыбу, изделия, в основе которых присутствует пшеничная мука.

В эволюции человека самой молодой является четвертая группа крови. В ней присутствует слияние генов второй и третьей групп. В то же время рекомендуется воздержаться от фасоли, кукурузы, говядины, алкоголя.

Не стоит при составлении рациона питания полагаться только на группу крови. Каждый человек обладает индивидуальными факторами в плане питания, их и необходимо принимать во внимание.

Источник: iz.ru