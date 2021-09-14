Госпитализированный с COVID-19 Дмитрий Киселев рассказал о состоянии
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Российский телеведущий Дмитрий Киселёв, госпитализированный на днях с коронавирусной инфекцией COVID-19, поделился с россиянами новостями о своём самочувствии. По словам журналиста, он идёт на поправку.
Киселёв сообщил, что результаты его ПЦР-тестов остаются положительными, но он дышит самостоятельно и уже занимается физкультурой: ведущий прошёл по коридору больницы шесть километров. Он добавил, что степень поражения его лёгких инфекцией составляет около 25-50%, передаёт Life.
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