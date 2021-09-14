 

Путин отметил заслуги “Единой России” в развитии экономики и социальной сферы

14.09.2021, 16:40, Разное
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Речь идет об инициативах по поддержке семей с детьми и старшего поколения, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, перечислил глава государства.

Также он напомнил о программах газификации жилых домов, ремонта школ, расселении аварийного жилья. Речь идет о развитии регионов и инфраструктуры, поддержке малого бизнеса, сказал Путин. Часть инициатив партии уже реализуется правительством, добавил президент.

“Я пригласил представителей “Единой России”, чтобы посмотреть, как идет подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет. И как планируется организовать контроль за их исполнением”, – сказал Путин в ходе совещания с членами правительства и партии.

Глава государства указал на важность слаженной работы парламента и кабинета министров. От этого зависит конечный результат, подчеркнул он. Путин призвал законодательную и исполнительную власть действовать как одна команда.

В Москве 24 августа прошел второй этап съезда “Единой России”. Партия утвердила народную программу, с которой пойдет на выборы в Государственную Думу. Владимир Путин внес свои предложения в документ.



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