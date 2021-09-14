Мнение: Про черное поле в стихах Агнии Барто

Когда я обещала рассказать про ходы в красном поле и черном на примере детских стихов, я не шутила.

Хорошие детские стихи – это притчи. И в этих притчах эгоизм противопоставлен сотрудничеству, а конфликт заключается в том, что герой хочет обмануть поле и украсть урожай.

Главное условие выживания – умение видеть в партнерах таких же субъектов, уважать их права.

Вот почему этот навык так щедро поощряется на уровне поля.

Мы называем это поощрение ростом КП, красного поля, что означает: рост возможностей, рост влияния в поле, рост фигуры.

Из-за игнора чужих границ растет черное поле, ЧП.

Аббревиатура КП похожа на название военной проходной, КПП, но это и правда Проходная. А ЧП похоже на сигнал бедствия – ЧП, но это и правда Бедствие.

Давайте я покажу несколько известных стихов прекрасной Агнии Барто и на их примере разберем, как и почему появляется ЧП.

Будем разбирать с самого простого примера к сложным.

Везде, где в стихах – коллектив, идет речь о коллективном поле. То же самое поле в любой группе и даже в паре, просто в паре группа состоит из двоих.

Я лишний

Окапывали вишни.

Сергей сказал: — Я лишний.

Пять деревьев, пять ребят —

Я напрасно вышел в сад.

А как поспели вишни,

Сергей выходит в сад.

— Ну нет, теперь ты лишний!

Ребята говорят.

Это самый простой косяк. Возделывать поле не хочется, получать урожай за чужой счет хочется.

Сергей прямолинейно заявляет, что вкладываться в общее дело не будет, но получить награду из общего котла хочет.

То есть самый простой вид косяка – это когда вы прямолинейно предлагаете другим бесплатно поработать на себя. От вас закрывают границы = ЧП.

Посмотрим дальше.

Копейкин

В будний день и в выходной

Раздается за стеной:

— Ты возьмешь меня на пляж?

— Что ты мне за это дашь?

— Очини мне карандаш!

— Что ты мне за это дашь?

Алексей пришел из школы,

Это он ведет торги

(Знаю я Алешин голос,

Узнаю его шаги).

Он со всех взимает плату.

Застегнул штанишки брату —

Взял с него за попеченье

Полпеченья.

— Подними очки, голубчик! —

С просьбой дедушка к нему.

Отвечает милый внучек:

— Дашь копейку — подниму!

Алексей пришел из школы.

Он теперь придумал так:

«Если выучу глаголы,

Сам себе даю пятак.

Если выучу приставки,

Я потребую прибавки».

В будний день и в выходной

Раздается за стеной:

— Алик, дедушке поможешь

На восьмой дойти этаж?

— Алексей, отца уважь! —

А в ответ одно и то же:

— Что ты мне за это дашь?

Вот совсем другая ситуация, на первый взгляд противоположная ситуации Сергея. Но нет, похожая.

Здесь Алексей каждое свое вложение, даже самое мелкое, близким, оценивает как серьезную услугу чужим и заранее обговаривает плату.

Это тоже ходы в черное поле.

Но эту задачу попробуйте пока решить сами. Что с Алешей не так?

А мы пойдем дальше, от простых косяков к более сложным.

Шуточка про Шурочку

Листопад, листопад,

Всё звено примчалось в сад,

Прибежала Шурочка.

Листья (слышите?) шуршат:

Шурочка, Шурочка…

Ливень листьев кружевной

Шелестит о ней одной:

Шурочка, Шурочка…

Три листочка подмела,

Подошла к учителю:

— Хорошо идут дела!

(Я тружусь, учтите, мол,

Похвалите Шурочку,

Шурочку, Шурочку…)

Как работает звено,

Это Шуре все равно,

Только бы отметили,

В классе ли, в газете ли,

Шурочку, Шурочку…

Листопад, листопад,

Утопает в листьях сад,

Листья грустно шелестят:

Шурочка, Шурочка…

Здесь опять про возделывание сада, и здесь Шурочка принимает участие в коллективном труде в отличие от Сергея и вроде бы не требует материальную плату за каждое свое усилие как Алеша, но здесь тоже – черное поле.

В чем причина?

Чем чревато такое поведение?

А дальше – опять Выскочка с фокусом на себе.

Болтунья

Что болтунья Лида, мол,

Это Вовка выдумал.

А болтать-то мне когда?

Мне болтать-то некогда!

Драмкружок, кружок по фото,

Хоркружок — мне петь охота,

За кружок по рисованью

Тоже все голосовали.

А Марья Марковна сказала,

Когда я шла вчера из зала:

«Драмкружок, кружок по фото

Это слишком много что-то.

Выбирай себе, дружок,

Один какой-нибудь кружок».

Ну, я выбрала по фото…

Но мне еще и петь охота,

И за кружок по рисованью

Тоже все голосовали.

А что болтунья Лида, мол,

Это Вовка выдумал.

А болтать-то мне когда?

Мне болтать-то некогда!

Я теперь до старости

В нашем классе староста.

А чего мне хочется?

Стать, ребята, летчицей.

Поднимусь на стратостате…

Что такое это, кстати?

Может, это стратостат,

Когда старосты летят?

А что болтунья Лида, мол,

Это Вовка выдумал.

А болтать-то мне когда?

Мне болтать-то некогда!

У меня еще нагрузки

По-немецки и по-русски.

Нам задание дано —

Чтенье и грамматика.

Я сижу, гляжу в окно

И вдруг там вижу мальчика.

Он говорит: «Иди сюда,

Я тебе ирису дам».

А я говорю: «У меня нагрузки

По-немецки и по-русски».

А он говорит: «Иди сюда,

Я тебе ирису дам».

А что болтунья Лида, мол,

Это Вовка выдумал.

А болтать-то мне когда?

Мне болтать-то некогда!



Предположим, что Лида и правда делает не так уж мало, но еще больше звонит об этом. Понятно, как она обесценивает звоном все свои вложения?

Обесценивание вложений – это когда вы делаете что-то условно полезное, а отжимаете за это у других намного больше, пусть и не материальное. И ваших дел уже никому не надо.

А мы посмотрим других Выскочек, их у Агнии Барто очень много.

Леночка с букетом

Вышла Леночка на сцену,

Шум пронесся по рядам.

— От детей, — сказала Лена, –

Я привет вам передам.

Лена в день Восьмого марта

Говорила мамам речь.

Всех растрогал белый фартук,

Банты, локоны до плеч.

Не нарадуются мамы:

— До чего она мила! –

Лучшим номером программы

Эта девочка была.

Как-то в зале райсовета

Депутаты собрались.

Лена, девочка с букетом,

Вышла к ним из-за кулис.

Лена держится так смело,

Всем привет передает,

Ей знакомо это дело:

Выступает третий год.

Третий год, зимой и летом,

Появляется с букетом:

То придет на юбилей,

То на съезд учителей.

Ночью Леночке не спится,

Днем она не пьет, не ест:

«Ой, другую ученицу

Не послали бы на съезд!»

Говорит спокойно Лена:

— Завтра двойку получу —

У меня районный пленум,

Я приветствие учу.

Лена, девочка с букетом,

Отстает по всем предметам:

Ну когда учиться ей?

Завтра снова юбилей!

Вот здесь Леночка сначала в красном поле и все восхищены ее артистизмом и красотой.

Но потом она выходит в серое и даже в черное поле. Опишите, как это происходит: из красного в черное?

Жил на свете Ванечка

Жил на свете Ванечка.

И должно ж случиться, —

Начал этот Ванечка

Чваниться, кичиться!

— Я букварь, товарищи,

Прочитал до корочки!

У меня, товарищи,

В дневнике пятерочки.

Ванечка, Ванечка,

Перестал бы чваниться!

Нечего кичиться,

Все должны учиться!

Ванечка не делает ничего плохого, кроме того, что кичится успехами.

Почему это помещает его фигуру в черное поле? Почему вместо симпатии к Ванечке у всех появляется антипатия?

Володин портрет

Фотография в журнале —

У костра сидит отряд.

Вы Володю не узнали?

Он уселся в первый ряд.

Бегуны стоят на фото

С номерами на груди.

Впереди знакомый кто-то —

Это Вова впереди.

Снят Володя на прополке,

И на празднике, на елке,

И на лодке у реки,

И у шахматной доски.

Снят он с летчиком-героем!

Мы другой журнал откроем

Он стоит среди пловцов.

Кто же он в конце концов?

Чем он занимается?

Тем, что он снимается!

Володя похож на Леночку и Ванечку, но масштабней. Он – медиа-звезда.

Володя – как многие герои нынешнего Инстаграма, все их видели, но не знают, что они такого сделали.

Это самый сложный случай для рассмотрения черного поля. Многим кажется, что от любой популярности КП растет.

Сначала оно действительно растет, и у Леночек, и у Володь. Кто понимает за счет чего?

И почему потом КП начинает уменьшаться и появляется черное поле? И как это отражается на жизни?

А чтобы было легче это толковать, я другое стихотворение приведу.

Дедушкина внучка

Шагает утром в школы

Вся юная Москва,

Народ твердит глаголы

И сложные слова.

А Клава-ученица

С утра в машине мчится

По Садовому кольцу

Прямо к школьному крыльцу.

Учитель седовласый

Пешком приходит в классы,

А Клавочка — в машине.

А по какой причине

И по какому праву

Везет машина Клаву?

— Я дедушкина внучка,

Мой дед — Герой Труда…—

Но внучка — белоручка,

И в этом вся беда!

Сидит она, скучая

И отложив тетрадь,

Но деду чашки чая

Не вздумает подать.

Зато попросит деда:

— Ты мне машину дашь?

Я на каток поеду! —

И позвонит в гараж.

Случается порою —

Дивится весь народ:

У дедушки-героя

Бездельница растет.

Вот здесь заметно, как незаработанный большой статус толкает человека в черное поле.

Как это происходит?

Клава – обычная девочка, но ее начинают презирать, и это не от “зависти”.

Ниже примерно то же самое, но уже не про статус, а про расхождение слов и дел.

Хорошие слова в этом случае – вложение, которое потом превращается в косяк.

Докладчик

Выступал докладчик юный,

Говорил он о труде.

Он доказывал с трибуны:

— Нужен труд всегда, везде!

Нам велит трудиться школа,

Учит этому отряд…

— Подними бумажки с пола!

Крикнул кто-то из ребят.

Но тут докладчик морщится:

— На это есть уборщица!

В следующем стихотворении умные слова героя убедили всех, что он профи, КП его выросло.

Но дальше пришло разочарование в нем и черное поле. Черного поля не было бы, если бы не было умных слов. Почему?

Блинчики

Всюду Павлику почет:

Павлик блинчики печет.

Он провел беседу в школе —

Говорил, открыв тетрадь,

Сколько соды, сколько соли,

Сколько масла нужно брать.

Доказал, что вместо масла

Можно брать и маргарин.

Решено единогласно:

Он прекрасно говорил.

Кто сказал такую речь,

Сможет блинчиков напечь!

Но, товарищи, спешите —

Нужно дом спасать скорей!

Где у вас огнетушитель?

Дым валит из-под дверей!

А соседи говорят:

— Это блинчики горят!

Ох, когда дошло до дела,

Осрамился наш герой —

Девять блинчиков сгорело,

А десятый был сырой!

Говорить нетрудно речь,

Трудно блинчиков напечь!

Выше были стихотворения, где правильные слова почему-то превратились в косяки для героев. Почему это произошло?

А напоследок стихотворения про вложения, которые стали косяками. Как это вышло?

Шефы

Пришли к пенсионерке

Три юных пионерки.

Явились утром ранним,

Чтоб окружить вниманьем,

Окружить любовью

Бабушку Прасковью.

Спокойно спит старуха,

Не ведает печали,

И вдруг ей прямо в ухо

Подружки закричали:

— Как ваше здоровье,

Бабушка Прасковья?

Тут всполошилась бабка:

— Где фартук мой? Где тряпка?

Как я гостей встречаю? —

И стол накрыла к чаю.

Хлопочет у печурки,

Подкладывает щепки:

— Скажите мне, девчурки,

Какой вы пьете, крепкий?

Выпили подружки

Чайку по полной кружке,

А бабушка Прасковья

Сказала: — На здоровье!

Я чаю пить не буду, —

И вымыла посуду.

И так она устала —

Ей даже плохо стало!

Достаточно к старушке

Проявлено вниманья!

Ушли домой подружки,

Сказавши: — До свиданья.

Им галочку в тетради

Поставили в отряде:

«Окружена любовью

Бабушка Прасковья».

Если здесь вместо вложения была его крайне неудачная попытка, то в последнем стихотворении – реальное вложение.

Но увы, герой тоже оказался в черном поле. Как так вышло?

По дороге в класс

Спешил Никита на урок,

Шел не сбавляя шага,

Вдруг на него рычит щенок,

Кудлатая дворняга.

Никита — взрослый! Он не трус!

Но шла Танюша рядом,

Она сказала: — Ой, боюсь! –

И сразу слезы градом.

Но тут ее Никита спас,

Он проявил отвагу,

Сказал: — Иди спокойно в класс! –

И отогнал дворнягу.

Его Танюша по пути

Благодарит за смелость.

Еще разок ее спасти

Никите захотелось.

— Ты потеряешься в лесу,

А я приду — тебя спасу! –

Он предложил Танюшке.

— Ну нет! — ответила она. —

Я не пойду гулять одна,

Со мной пойдут подружки.

— Ты можешь в речке утонуть!

Вот утони когда-нибудь! –

Ей предложил Никита. —

Не дам тебе пойти ко дну!

— Я и сама не утону! –

Она в ответ сердито.

Она его не поняла…

Но ведь не в этом дело!

Он всю дорогу до угла

Спасал Танюшу смело.

В мечтах ее от волка спас…

Но тут пришли ребята в класс.



Разбирайте, друзья.