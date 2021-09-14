Защищает сердечно-сосудистую систему и уменьшает аллергические реакции: в чем польза спирулины для здоровья

Вы уже знаете про суперфуд под названием спирулина? Слышали ли о его эффективности в качестве биологически активной добавки? Спирулина обладает прекрасным действием: сине-зеленые водоросли снабжают организм ценными питательными веществами, такими как белок, железо и витамин B12.

Что такое спирулина?

Это сине-зеленые водоросли, которые, наряду с хлореллой являются одними из самых распространенных водорослей, которые можно купить в качестве пищевой добавки. На самом деле, суперфуды — это вовсе не новомодный тренд. В конце концов, водоросли существуют на Земле миллиарды лет.

Кстати, спирулину веками собирали и употребляли в пищу люди в таких странах, как Центральная Америка, Азия, Африка и Австралия. Эта водоросль еще в 1974 году была названа Всемирной организацией здравоохранения «Лучшей пищей будущего». Хотя во многих других странах эта тенденция утвердилась совсем недавно, в том числе и у нас в России, уже невозможно представить себе ряды пищевых добавок для здорового питания без нее.

О пользе

Водоросли имеют высокую плотность ценных питательных веществ. Поэтому многие люди покупают порошки или капсулы со спирулиной, поскольку доказано, что их прием положительно влияет на организм. Вот самые важные ингредиенты в ее составе:

Растительный белок. В спирулине его содержание составляет целых 57 процентов! Это в пять раз больше, чем в яйцах.Бета-каротин. Данное вещество, попадая в организм, превращается в витамин А, который обладает ярко выраженными антиоксидантными свойствами.Витамин B12. Он важен для правильного процесса деления клеток, кроветворения и работы нервной системы.Кальций, железо и магний. Это ценные минералы, которые способствуют здоровью мышц, нервов, костей и зубов, а также дают нам энергию.Жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Вещества жизненно важны, так как обладают противовоспалительным действием и участвуют во многих метаболических процессах.Вторичные растительные вещества. В их числе, например, хлорофилл — пигмент зеленого растения.

Об эффекте: антиоксидантные свойства

Большое количество бета-каротина и фитохимических веществ, таких как хлорофилл, содержащихся в водорослях спирулина, действуют как мощные антиоксиданты в организме человека. Они, в свою очередь, служат защитным механизмом от свободных радикалов — агрессивных молекул кислорода, которые атакуют и повреждают клетки, что приводит к серьезным заболеваниям и ускоряет старение организма.

Наращивание мышечной массы и повышение выносливости

Первоначальные исследования показывают, что ежедневный прием таблеток и порошка, содержащих морские водоросли, может положительно влиять на спортивные результаты, поскольку способствуют более быстрому наращиванию мышечной массы и повышению выносливости организма. По мнению ученых, причиной этого является антиоксидантный эффект, который снижает окислительный стресс, из-за чего наши мышцы быстрее устают, а также не последнюю роль играет высокое содержание белка.

Защита сердечно-сосудистой системы

Ученые полагают, что прием спирулины способствует снижению в крови уровня плохого холестерина, а также регулирует кровяное давление. В сочетании с противовоспалительными свойствами жирных кислот Омега-3, микроводоросли помогают предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Образование дополнительной энергии в организме

Дефицит железа и витамина B12 может привести к усталости, снижению концентрации внимания и ухудшению качества сна, головным болям и быстрой утомляемости. Спирулина восполняет недостаток этих веществ, оптимально дополняя сбалансированную диету. Железо и витамины группы В помогают, помимо прочего, формировать красные кровяные тельца, которые снабжают наши клетки и органы кислородом, предотвращают анемию и имеют решающее значение для нашего энергетического уровня.

Снижение аллергических реакций

Прием спирулины может облегчить симптомы аллергии, такие как чихание, заложенность носа и зуд. Это возможно благодаря противовоспалительному действию, которое уменьшает воспаление в носу, а также способствует укреплению иммунной системы.

Об употреблении спирулины

Водоросли сушат и измельчают сразу после сбора урожая. Спирулину можно принимать ежедневно в виде порошков, капсул или таблеток. Продукты доступны в магазинах здорового питания, аптеках и в Интернете. Зеленый порошок часто добавляют в другие продукты и даже косметические товары. Например, вы можете купить антивозрастные средства или даже напитки со спирулиной.

О вкусе

Водоросль пахнет морской водой и из-за своего происхождения может иметь слегка рыбный привкус. Поэтому многие люди дополняют свой рацион спирулиной в форме капсул или прессованных таблеток, которые можно быстро проглотить и, следовательно, не заметить морского привкуса. Чтобы скрыть рыбный вкус, порошок также можно добавлять в смузи или мюсли.