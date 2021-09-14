WION – ООН рассчитывает собрать более $600 млн для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане

Из-за прихода к власти «Талибана»* страны по всему миру решили прекратить финансовую поддержку Афганистана. Однако, как предупреждает ООН, это может привести к гуманитарной катастрофе, которая грозит нестабильностью и только сыграет на руку местным террористическим группировкам. Организация проводит специальную конференцию в Женеве, чтобы собрать более 600 миллионов долларов на поддержку афганского народа, передаёт WION.

Организация объединённых наций (ООН), ранее предупреждающая о гуманитарном кризисе в Афганистане, проведёт сегодня встречу в Женеве, чтобы собрать более 600 миллионов долларов для афганского народа. Организация уже сообщала об угрозе гуманитарной катастрофы, после того как «Талибан»* захватил власть в стране. Почти половина населения Афганистана полагалась на иностранную помощь ещё до установления талибского режима — более 40 процентов ВВП страны обеспечивается финансированием из-за рубежа.

На фоне того как государства по всему миру заявляют, что не будут предоставлять денежную помощь стране, которой руководит «Талибан», ООН предупредила о приближающейся засухе и нехватке наличных средств и продовольствия.

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, Генеральный секретарь ООН: Мы поддерживаем постоянные контакты и в любой момент будем определять необходимый уровень взаимодействия, учитывая все аспекты текущей ситуации. Официальное признание правительств не входит в ведение секретариата ООН. Как вы знаете, это делается странами-участницами и институтами организации. При этом мы поддерживаем постоянные контакты с «Талибаном» и считаем, что диалог с «Талибаном» — важнейшая задача на данный момент.

Приблизительно треть намеченной суммы сборов пойдёт на продовольственную программу ООН. Ранее было установлено, что 93 процента афганцев не потребляют достаточного количества еды.

Всемирная организация здравоохранения, ещё один орган ООН, задействованный в сборе средств, намерена оказать помощь сотням медицинских учреждений Афганистана, которые оказались под угрозой закрытия, после того как спонсоры отказали им в поддержке.

Афганистан уже является одной беднейших стран мира — 72 процента местных жителей живут на не более доллара в день. Согласно Программе развития ООН, из-за заканчивающихся иностранных вложений и масштабной вспышки COVID-19 к середине 2022 года этот показатель может вырасти до 97 процентов. Генсекретарь ООН Антонио Гутерреш признал, что после того, как несколько стран прекратили предоставлять финансовую помощь Афганистану, гуманитарная организация оказались стеснена в средствах.

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ: Думаю, важно с помощью определённых исключений и инструментов, которые мы задействовали в Йемене, найти способы прийти к общему соглашению по путям, которые позволят направить какой-то объём наличных средств в афганскую экономику, чтобы избежать её полного краха. Конечно, это не означает признание чего-либо, не говорит о каком-то определённом выборе — это означает лишь попытку найти способы, и я тоже уже призывал найти способы обеспечить достаточное вливание средств, чтобы избежать краха экономики.

ООН, к примеру, на данный момент не в состоянии выплачивать заработную плату своим собственным сотрудникам. Так что нам необходимо найти способы избежать ситуации, которая может обернуться катастрофой для народа. А это, на мой взгляд, станет причиной нестабильности и прекрасным подарком для террористических групп, которые по-прежнему действуют на территории страны.

Конференцию по сбору средств посетят высокопоставленные должностные лица из ООН, включая самого Гутерреша. Также, как ожидается, во встрече примут участие представители нескольких гуманитарных организаций и национальных правительств, в том числе министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Дата выхода в эфир 13 сентября 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.