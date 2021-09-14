 

FAZ – в годовщину терактов 11 сентября Трамп обвинил «дурака Байдена» в некомпетентности

14.09.2021, 16:22, Новости дня
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К 20-летию терактов 11 сентября 2001 года экс-президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в «некомпетентном выводе» войск из Афганистана, пишет Frankfurter Allgemeine. По его словам, 2021 год мог быть годом триумфа, чести и силы, но нынешняя американская власть потерпела поражение и капитулировала. Бывший глава государства убеждён в том, что США не скоро оправятся от такого позора.

Бывший президент США Дональд Трамп использовал 20-летие терактов 11 сентября для нападок на своего преемника Джо Байдена. В видеопослании Трамп обвинил демократа в некомпетентном выводе войск из Афганистана и сказал, что президент действовал, цитата, как «дурак».

ДОНАЛЬД ТРАМП, экс-президент США: Это война идёт уже 20 лет.  И этот год мог быть годом триумфа, чести и силы. Вместо этого Джо Байден и его некомпетентное правительство потерпели поражение и капитулировали. Мы продолжим жить, но наша страна, к сожалению, долгое время будет оправляться от раны. Нам будет тяжело забыть о позоре, к которому привела эта некомпетентность. Но не бойтесь, Америка снова будет великой!

В видео Трамп назвал 11 сентября 2001 очень печальным днём. Потом он поблагодарил службы спасения за их работу по ликвидации последствий терактов. После этого он напрямую раскритиковал Байдена.

В отличие от бывшего президента Барака Обамы, Джорджа Буша — младшего и Билла Клинтона Трамп не принял участие ни в одном из официальных памятных мероприятий. Он посетил полицейский участок в Нью-Йорке, а вечером комментировал боксёрский бой для одного стримингового канала. Трамп остаётся сильным политиком среди консерваторов-республиканцев и заигрывает с мыслью об участии в президентской гонке в 2024 году.

Дата выхода в эфир 12 сентября 2021 года.



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