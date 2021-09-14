Путин предложил выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания школы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, от рождения до окончания школы.

«Мы должны выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, начиная от рождения и до тех, которые школу заканчивают… В том числе нужно будет это согласовать с будущим составом парламента, как обычно в таких случаях бывает, по социальным вопросам там разногласий, как правило, не бывает», – сообщил Путин на совещании с правительством РФ и руководством партии «Единой России», передает РИА «Новости».

Между тем вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что пособие на детей школьного возраста на сегодняшний день получили 20,6 млн детей на общую сумму 206 млрд рублей.

«Для того, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе, с августа 2021 года семьям, в которых дети в возрасте от 6 до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет продолжают учиться в школе, выплачивается по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. У нас таких детей в стране 20,7 млн человек. На сегодняшний день выплаты получили 20,6 млн детей на общую сумму 206 млрд рублей», – сказала Голикова.

Также она рассказала, что пособие вставшим на учет на ранних сроках беременности получают почти 93 тыс. женщин на общую сумму 892 млн рублей.

«С 1 июля беременные женщины, вставшие на медицинский учет в ранние сроки и признанные нуждающиеся получают ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума. На 13 сентября пособие уже назначено почти 93 тыс. женщин на общую сумму 892 млн. рублей. Предполагаем, что в 2021 году такую поддержку получат 410 тыс. беременных женщин», – рассказала Голикова.

По словам вице-премьера, программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года разработана в России, она будет синхронизирована с трансформацией среднего профессионального образования.

«Особый акцент на занятость молодежи, вы об этом говорили на съезде «Единой России». Отвечая на эти вызовы, совместно с «Единой Россией» мы подробно проработали проблемы трудоустройства и разработали долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Эту работу мы планируем синхронизировать с трансформацией среднего профессионального образования, которое уже сейчас выбирают для себя более чем 60% детей после 9 класса», – сказала Голикова.

Ранее Путин заявил, что в РФ пока недостаточно мер поддержки для семей с детьми, а на Дальнем Востоке семьям нужны и дополнительные меры помощи.

В Минтруде отчитались о выплатах родителям школьников. К началу учебного года выплаты получили родители свыше 20 млн детей.

Кроме того, с 1 июля 2021 года на госуслугах стало возможно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от восьми до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.