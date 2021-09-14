Разработчики обещают большее время автономной работы iPhone 13

Напомним, что сегодня день официальной презентации новой линейки смартфонов iPhone 13. Но еще накануне события в сети появилась любопытная информация о новых устройствах.

Как сообщают источники, в iPhone 13 аккумуляторы будут держать заряд заметно дольше, чем у их предшественников. Речь идет обо всех четырех моделях линейки: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max.

Также ранее стало известно, что две младшие модели получат по два датчика основной видеокамеры, а у двух старших их будет по три. Кроме того, в линейке максимальный объем памяти во флеш-накопителей будет составлять 1 Тб. Разумеется, это не отнимает у пользователей возможности приобретать новые устройства дешевле, но с более скромными данными, соответствующими максимумам предыдущих линеек смартфонов.