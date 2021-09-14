 

Автомобильные эксперты составили ТОП-10 самых продаваемых машин в России

14.09.2021, 15:54, Разное
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Эксперты автомобильного рынка РФ составили ТОП-10 из моделей, которым отдают предпочтение граждане в стране. Пятая часть всех легковых транспортных средств приходится именно на этот список.
Десятую строчку открывает Renault Logan с показателем 756 тыс. экземпляров. Всего на 2 тыс. единиц выигрывает не менее известный на российских дорогах Ford Focus, а прямо за ними следуют уже снятые с производства отечественные LADA 2109 (774 тыс.), LADA 2114 (781 тыс.) и LADA 2110 (823 тыс.). Из иномарок в списке имеются ещё два представителя, но уже южнокорейского рынка – Hyundai Solaris и KIA Rio. В первом случае автомобиль занимает пятое место с количеством 873 тыс. экземпляра, а по дорогам РФ передвигается как минимум 967 тыс. Rio, учитывая все версии и комплектации.

Тройка популярных начинается с автомобиля повышенной проходимости в лице LADA 4×4, вернувшего своё исконное имя Niva. Это единственная машина из трёх лидеров, которая до сих пор производится, пусть и с приставкой Legend. Всего был продан 1 млн экземпляров. Вторая строчка достаётся LADA 2106. По дорогам РФ до сих пор передвигается как минимум 1,2 млн штук. Первое место достаётся ещё одной отечественной модели – 2107. Этот седан насчитывает не меньше 1,6 млн автомобилей, которые находятся во владении у российских потребителей, и их можно встретить на дорогах общего пользования.

Источник: www.autostat.ru



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