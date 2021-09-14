 

Регулярное употребление кешью снижает риск ишемии сердца

14.09.2021, 15:54, Разное
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Зарубежные исследователи установили, что регулярное употребление ореха кешью способно снизить риски ишемии сердца. Кроме того, полезный тропический плод защитит от обострения диабета второго типа.
Издание Current Developments in Nutrition обнародовало результаты исследования американских экспертов. Благотворное воздействие на организм кешью они объясняют высоким содержанием в орехе большого количество полезных веществ. Благодаря своему составу они защищают сердце и регулируют уровень сахара и холестерина. Функционирование органов и систем организма улучшают белки, растворимая и нерастворимая клетчатка, фолиевая кислота, витамины Е и К. Также важно наличие в орехах магния, меди, калия, селена и других минералов.

Согласно данным медиков, употребление кешью не менее четырех раз в неделю способно уменьшить опасность обострения кардиологических заболеваний на 37%. Методом метаанализа клинических испытаний было установлено, что орехи регулируют систолическое и диастолическое артериальное давления, снижая уровень триглицеридов. Богатые мононенасыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами плоды контролируют также содержание холестерина. Замена высокоуглеродных закусок орехами кешью может быть качественной и при этом простой диетической стратегией для избавления от так называемого «плохого» холестерина ЛПНП.

Международный журнал эндокринологии и метаболизма в своих материалах сообщает, что полезно заменить несолеными кешью 10% суточной калорийности. Это поможет снизить инсулина в кровяной сыворотке людей с диагностированным диабетом второго типа. Поэтому стабильное включение орехов в ежедневное меню позволит избежать нарушения обмена веществ, укрепив организм и защитив его от обострений метаболических расстройств.

Источник: profile.ru



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