 

Доктор Продеус рассказал, чем опасно оливковое масло для человека

14.09.2021, 15:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач Андрей Продеус рассказал, чем может быть опасно оливковое масло. Эта тема была затронута в рамках программы «Жить здорово!».
Определенный способ приготовления продуктов на оливковом масле в ряде случаев может привести к образованию канцерогенов. Если последних слишком много, то увеличивается риск развития онкологии. Канцерогены образуются при жарке на оливковом и подсолнечном масле. В случае использования первого процесс начинается при температуре 165 градусов.

В подсолнечном масле содержится четыре важных жирорастворимых витамина. В связи с этим иногда его нужно использовать вместо оливкового. Речь идет о витамина Е, который поддерживает зрение. У людей с достаточным количеством данного элемента намного позже развивается катаракта. В оливковом масле содержится только 72% от суточной нормы витамина Е, пишет портал Newinform.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / Альбина Джанабаева впервые после рождения дочери снялась для “глянца”

09.07 / Посылающая на Землю гамма-лучи Крабовидная туманность поставила физиков в тупик

08.07 / В Израиле разработали лекарство от COVID-19, имеющее быстрый эффект

29.07 / Мнение: «Горящие туры» Турции

17.03 / Совет по правам человека призвал лишить россиян права на тайну переписки

18.11 / Выступление Путина по коронавирусу – прямая трансляция

27.07 / Скандалы: Офшоры Карибского моря

07.05 / Мнение: Сможет ли КПРФ расколоть Россию?

03.07 / Политолог Межевич о судьбе Зеленского в случае наступления на Донбасс: Может не добежать даже до границы с Венгрией

03.06 / Новый челлендж: Артем Дзюба приглашает сыграть с ним на одном поле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика