Доктор Продеус рассказал, чем опасно оливковое масло для человека

Врач Андрей Продеус рассказал, чем может быть опасно оливковое масло. Эта тема была затронута в рамках программы «Жить здорово!».

Определенный способ приготовления продуктов на оливковом масле в ряде случаев может привести к образованию канцерогенов. Если последних слишком много, то увеличивается риск развития онкологии. Канцерогены образуются при жарке на оливковом и подсолнечном масле. В случае использования первого процесс начинается при температуре 165 градусов.

В подсолнечном масле содержится четыре важных жирорастворимых витамина. В связи с этим иногда его нужно использовать вместо оливкового. Речь идет о витамина Е, который поддерживает зрение. У людей с достаточным количеством данного элемента намного позже развивается катаракта. В оливковом масле содержится только 72% от суточной нормы витамина Е, пишет портал Newinform.