Правоохранительные органы и Центризбирком готовы к противодействию провокациям на избирательных участках

Документ был разработан Центром правопорядка в Москве и Московской области по результатам исследований, на протяжении нескольких лет проводящихся совместно с Научно-диагностическим центром клинической психиатрии. Ряд механизмов и тактик ранее неоднократно использовался сотрудниками полиции и Федеральной службы национальной безопасности при обеспечении общественной безопасности на массовых мероприятиях, в том числе несанкционированных.

Ожидается, что это позволит обеспечить единообразие в подходах работы сотрудников правоохранительных органов и членов избирательных комиссий на всей территории РФ как в Единый день голосования 19 сентября, так и в его преддверии и по итогам.

“Есть все основания полагать, что деструктивные силы и отдельные граждане в очередной раз будут пытаться использовать выборы в качестве повода к выводу граждан на несанкционированные массовые мероприятия, а также для осуществления иных провокационных действий. В подобных условиях считаю целесообразным уделить особенное внимание вопросам профилактики”, – подчеркнул руководитель Центра правопорядка Александр Хаминский.

Член Центральной избирательной комиссии РФ Эльмира Хаймурзина отметила обоснованность подобных рекомендаций и выразила Александру Хаминскому признательность за предложения, направленные на повышение эффективности мероприятий по обеспечению общественной безопасности участников избирательного процесса.

В части, касающейся компетенций органов Федеральной службы безопасности, рекомендации получили поддержку со стороны УФСБ по Москве и Московской области. В Министерстве внутренних дел предложенные командой Хаминского меры по совершенствованию оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации назвали заслуживающими внимания. А в столичным Главке Росгвардии, не первый год взаимодействующем с Центром правопорядка по вопросам методологической и экспертной поддержки деятельности данного территориального подразделения Федеральной службы в рамках соответствующего Соглашения, рекомендации доведены до всего личного состава и приняты к использованию в течение полного периода проведения голосования – с 17 по 19 сентября включительно.