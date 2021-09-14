 

Правоохранительные органы и Центризбирком готовы к противодействию провокациям на избирательных участках

14.09.2021, 15:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Документ был разработан Центром правопорядка в Москве и Московской области по результатам исследований, на протяжении нескольких лет проводящихся совместно с Научно-диагностическим центром клинической психиатрии. Ряд механизмов и тактик ранее неоднократно использовался сотрудниками полиции и Федеральной службы национальной безопасности при обеспечении общественной безопасности на массовых мероприятиях, в том числе несанкционированных.

Ожидается, что это позволит обеспечить единообразие в подходах работы сотрудников правоохранительных органов и членов избирательных комиссий на всей территории РФ как в Единый день голосования 19 сентября, так и в его преддверии и по итогам.

“Есть все основания полагать, что деструктивные силы и отдельные граждане в очередной раз будут пытаться использовать выборы в качестве повода к выводу граждан на несанкционированные массовые мероприятия, а также для осуществления иных провокационных действий. В подобных условиях считаю целесообразным уделить особенное внимание вопросам профилактики”, – подчеркнул руководитель Центра правопорядка Александр Хаминский.

Член Центральной избирательной комиссии РФ Эльмира Хаймурзина отметила обоснованность подобных рекомендаций и выразила Александру Хаминскому признательность за предложения, направленные на повышение эффективности мероприятий по обеспечению общественной безопасности участников избирательного процесса.

В части, касающейся компетенций органов Федеральной службы безопасности, рекомендации получили поддержку со стороны УФСБ по Москве и Московской области. В Министерстве внутренних дел предложенные командой Хаминского меры по совершенствованию оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации назвали заслуживающими внимания. А в столичным Главке Росгвардии, не первый год взаимодействующем с Центром правопорядка по вопросам методологической и экспертной поддержки деятельности данного территориального подразделения Федеральной службы в рамках соответствующего Соглашения, рекомендации доведены до всего личного состава и приняты к использованию в течение полного периода проведения голосования – с 17 по 19 сентября включительно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.09 / Названы признаки требующей врачебного вмешательства головной боли

18.05 / Студия Warner Bros. отказала режиссеру Заку Снайдеру в съемках продолжения фильма «300 спартанцев»

16.06 / Эксперты бьют тревогу из-за чрезмерного использования детьми наушников

15.09 / Названы самые важные витамины для употребления осенью

21.07 / Мнение: Баг Оправдашка

13.08 / Александр Васильев: Я понимаю, чем Лиза Арзамасова поразила Илью Авербуха

11.10 / Скованные одной кровью

10.07 / Мнение: О трёх местах, где начнётся война против нас

11.02 / Раскрыто влияние энергетических напитков на здоровье

23.07 / Цыганова высказалась о посте Бузовой про однополые браки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика