 

Единороссы внесли в Думу законопроект об отмене обязательного техосмотра

14.09.2021, 15:50, Разное
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Предложение отменить обязательный техосмотр выдвинули граждане в ходе формирования народной программы партии. Если инициативу примут, то владельцы автомобиля будут проходить процедуру только по своему желанию.

Для физлиц техосмотр станет добровольным. Для коммерческого транспорта процедура останется обязательной, пояснил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета “ЕР”
Андрей Турчак.

Авторы инициативы указали на низкую вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО. Также партийцы ссылаются на Венскую конвенцию о дорожном движении, которая обязывает проходить техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой более 3,5 тонн.

Инициативу подготовили первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета “ЕР” Андрей Турчак, глава думской фракции партии Сергей Неверов, руководитель профильного комитета ГД Евгений Москвичев и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Ранее о поддержке законопроекта заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Отмена обязательного техосмотра освободит владельцев транспортных средств от зачастую излишней и порой неэффективной процедуры, считает он.



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