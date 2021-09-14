Мнение: Доступность жилья, бесплатный СССР и маленькие квартиры

1. Ещё к вопросу о том, было ли в Советском Союзе проще обзавестись квартирой или домом, чем в наше время. Прошло тридцать лет, так что многие теперь пребывают в иллюзиях на эту тему. Вот, к примеру, журналист-критик рассказывает, как плохо в России с жильём, как оно недоступно обычным работающим людям:

https://m.gazeta.ru/comments/column/solnceva/13927010.shtml

Родители сегодня, по моим наблюдениям, – главный ресурс для улучшения жилищных условий. Но не всякие родители на такие жертвы пойдут. Был случай: приехал в Нижний молодой мужик, познакомился там с женщиной, стали встречаться, она от него сына родила. Все вроде неплохо, но жить им – негде. Его родители твердо отказались пускать в свой московский рай невестку с дитем. А у нее в Нижнем жилья своего нет. Помыкались года два по съемным квартирам и разъехались: он к родителям в Москву, она с сыном в деревню – там от родни дом достался. Огород завела, курочек, дом ремонтирует, утепляет – на то, что отец ребенка в Москве зарабатывает. В общем, говорит, жить можно, только школы там нет, а ребенку пора учиться идти… Вот что тут сделаешь?

В самом деле, что тут сделаешь? Совершенно никаких вариантов нет, это понятно. В Петербурге, например, за ипотеку на небольшую квартиру надо платить 30 тысяч рублей в месяц. Разве же это возможно, если средняя зарплата в городе — 60 тысяч, а у двух работающих, соответственно, 120 тысяч?

Вместе с тем с цифрами журналисты традиционно не дружат. Цитирую: «только 6% населения нашей страны имеют такое счастье – жить в домах, возведенных после 2002 года».

А вот данные Росстата по жилому фонду. Данные от 2018 года, сейчас ситуация ещё лучше. Согласно этим данным, 30% жилья в России построено после 1995. Ещё 64% — в СССР, при Хрущёве-Брежневе-Горбачёве. Сталин построил 4% жилья, ещё 2% остались с дореволюционных времён. Цифры примерные, так как разбивка по годам не точно совпадает с периодами правления, и так как считать можно по-разному — я видел в статистике и немного другие данные. Вместе с тем общее представление о ситуации дают и эти цифры:

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Jil-kom_xoz-vo%202019.pdf

Действительно, Сталина хотелки низших классов интересовали мало, его занимало строительство заводов и прочие масштабные цели. Жильё при Сталине строили или для элиты, в виде сталинок, или в максимально утилитарном варианте, в виде бараков: и того, и другого, в небольших количествах. Хрущёв первым развернул массовое жилищное строительство, следующие генсеки продолжили его начинание. В девяностые строительная отрасль пришла в упадок, однако при Путине снова воспряла. Сейчас наши строители бьют рекорды — такими темпами жильё в России не строили никогда.

2. Читатель katmoor приводит заметку Дениса Драгунского о том, что думал сам товарищ Брежнев про советские «бесплатные» квартиры:

https://olegmakarenko.ru/2217430.html?thread=818878166#t818878166

https://www.facebook.com/denis.dragunsky/posts/1311529908872174

Однажды, а именно в 1973 году, летом, в г. Киеве, тов. Брежнев вручал Украинской ССР орден Дружбы Народов. В своей речи он, в частности, сказал: «мы привыкли к тому, что у нас в СССР многое бесплатно: квартиры, образование, лечение. Но, товарищи! На самом деле это не бесплатно. Всё это оплачено трудом советских людей». Я слышал эту речь по радио. С тех пор я пытался осторожно внедрить в умы моих собеседников эту нехитрую и верную мысль: ничего у нас не бесплатно. За всё мы все заплатили своим трудом. Вот, говорил я, даже Брежнев об этом сказал с высокой трибуны.

Но мне отвечали рабочие люди и трудовая интеллигенция:

– Да брось ты, кого ты слушаешь? Лёнька, он же вообще дуб!

– Погодите, – не отставал я. – Откуда же всё берется? Квартиры, школы, больницы?

– Как откуда? – удивлялись мои собеседники. – Государство даёт!

Минуло много лет. Но и до сих пор имеются милые люди, убеждённые, что в СССР всё было бесплатно.

3. Хотя у нас сейчас и строят рекордно много жилья, но есть и поводы для беспокойства: городская среда, скученность населения в крупных городах, маленькая площадь квартир в новостройках:

https://lenta.ru/news/2021/09/01/msk_pereizbytok/

В Москве отследили тенденцию к росту числа квартир маленькой площади. О переизбытке малогабаритного жилья в столице 1 сентября сообщила исполнительный директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт пояснила, что в последние десять лет в Москве замечено сокращение средней площади квартир в новостройках от 70 до 50 квадратных метров. По прогнозу фонда, ситуация может измениться в обратную сторону уже в ближайшее время из-за роста спроса на более просторное жилье. Рынок первичной недвижимости будет продвигать проекты односемейных домов, таунхаусов и новыми объектами в пригороде, считает Полиди.

«У нас сформирован избыток малогабаритных жилищных форматов. Нужны более просторные квартиры и другие типы жилья. В агломерациях, в том числе московской, практически отсутствует профессиональный девелопмент в индивидуальных домах и домах блокированной застройки. В области мы строим многоэтажные дома с маленькими квартирами, что редкость в мире», — отметила представитель фонда.

Полиди добавила, что в Москве наблюдается невысокая обеспеченность жильем, около 20 «квадратов» на человека. По России средний показатель находится на уровне 25, в Европе — 45, а в США — 70 квадратных метров.

Вопрос, что делать с маленькими квартирами, когда купившие их семьи разрастутся и захотят сменить жильё, но спрос на студии и однушки в целом упадёт. Может быть, их будут просто присоединять к соседним квартирам, сливая тем самым две-три квартиры в одну. Впрочем, делить шкуру медведя пока что ещё категорически рано. Жилищный вопрос ещё не решён в достаточной степени, чтобы словосочетание «лишняя квартира» имело практический смысл.