Чеснок пролежит до самой весны: понадобится лишь древесная зола

Богатый урожай – радость любого огородника. Вот почему нельзя забывать о правилах хранения фруктов с овощами: если плоды многомесячных трудов просто сгниют, зачем было столько стараться, отвлекаясь от долгожданного летнего отдыха?

Драгоценный овощ

Чеснок – настоящая драгоценность, которую многие недооценивают. Он обладает ярким ароматом, который делает любимые блюда намного более аппетитными. Служит ингредиентом для пряных и острых соусов, сам по себе усиливает способность организма бороться с вирусными и простудными заболеваниями.

Необходимо потратить время на корректную подготовку чеснока к длительному зимнему хранению и последующему использованию. Сушку лучше начинать в сентябре, а длиться она должна минимум месяц в хорошо проветриваемом помещении. Допустимые варианты для сушки:

пучки;косы;головки.

Но такой способ оставляет возможность загнивания, если не уследить. Опытные хозяева рекомендуют воспользоваться дополнительным методом консервации с помощью древесной золы.

Деревенская консервация

Древний метод перевозки продуктов на большие расстояния предполагал хранение в соли. Древесная зола – удобная альтернатива, которая по пригодности для сухой консервации от соли практически не отличается. Ее легко добыть:

взять на даче из печи или из мангала;купить в магазине.

Также стоит подготовить высушенный чеснок для лучшего хранения. Потребуется не так много:

обрезать стебли до длины в 2 см максимум;снять отстающую шелуху с остатками земли.

Теперь нужны ящик, коробка или банка, чтобы выложить запасы слоями.

Сначала покройте дно золой, затем поместите сверху чеснок. Просыпьте золой еще раз, и снова уложите чеснок. Повторяйте до заполнения емкости, или пока не кончатся ингредиенты. Спрячьте запасы в помещении с температурой не выше 18°C, а необычный консервант защитит он попадания влаги и загнивания.