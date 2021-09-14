Осенние варианты стрижки боб: как добиться с их помощью омолаживающего эффекта (примеры звезд)

Стрижка боб уже долгое время не выходит из моды, но в этом сезоне она актуальна как никогда. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на знаменитостей. Заодно можно на их примере увидеть разные варианты стрижки и выбрать тот, который подойдет лично вам и омолодит на энное количество лет.

Дженнифер Лопес

Это прическа в стиле девяностых (главное фото), и она прекрасно подходит девушкам с густыми и прямыми и ровными от природы волосами. Четкая геометрия придает определенной строгости в образе. Идеальный вариант для бизнесвумен.

А это опять Дженнифер Лопес, но уже не с выпрямленными волосами.

Как видите, два образа кардинально различаются, но нельзя сказать, какой из них лучше. Просто во втором варианте образ получается более легким, воздушным и романтичным.

Натали Портман

Если вам нужно посетить важное светское мероприятие, выглядеть стильно, ухоженно, но не вульгарно, тогда берите пример с популярной актрисы. Нанесите немного воска для волос на пальцы, равномерно распределите по кончикам волос, завив прядки наружу. Завершите образ естественным макияжем.

Эльза Патаки

Отличный вариант стрижки боб на средние волосы. Чтобы не заморачиваться с укладкой, можно обойтись без челки. Достаточно просто зачесать назад передние локоны и зафиксировать стайлинговым средством.

Алекса Чанг

Если у вас относительно большой и высокий лоб, то такой вариант для вас более приемлем. Челка-занавес в сочетании со стрижкой боб гарантирует вам сильный и современный образ. И пускай на голове будет легкий творческий беспорядок. Вьющиеся от природы локоны выравнивать не стоит: здесь они уместны.

Эмма Стоун

Это хороший вариант прически для девушек с широкими и круглыми лицами. Боковой пробор прекрасно скрывает все недостатки, моделируя форму лица. Благодаря такой прическе оно становится уже.

Кайя Гербер

Если у вас лицо овальной формы, то вы можете себе позволить такую прическу. Основные черты — это прямые ровные локоны и прямой пробор. Дочь Синди Кроуфорд, правда, сделала прикорневой объем, слегка начесав волосы у корней. За счет этого стрижка выглядит пышнее, чем она есть на самом деле.

Рози Хантингтон-Уайтли

Если у вас выдающиеся скулы и другие черты лица, тогда стоит обратить внимание на асимметричный боб с вьющимися волосами. Такая прическа смягчает черты лица. Макияж в естественных пастельных оттенках поможет в создании силя наподобие куклы Барби.

Ванесса Лоренцо

Еще один удачный вариант, если нужно создать романтичный образ. Это идеальный вариант для светловолосых девушек с вьющимися локонами. Длину волос можете оставлять до подбородка. С укладкой долго возиться не нужно: достаточно нанести немного мусса или геля на волосы.

Виктория Бекхэм

Певица и модельер не может расстаться с длинными волосами, поэтому и боб у нее удлиненный. Вы можете последовать примеру звезды и остановиться на таком варианте. В данном случае будет уместно мелирование или колорирование. Если выберете какое-либо окрашивание, то не распрямляйте локоны. На вьющихся волосах более эффектно смотрятся естественные блики.