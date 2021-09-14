В Великобритании начинают прививать третьей дозой COVID-вакцины

Третью дозу будут предлагать людям старше 50 лет, тем, кто находится в домах престарелых, а также работникам области здравоохранения и социальной помощи.

Предпочтение для бустерного укола отдается мРНК-вакцинам – Pfizer или Moderna. Те, кто не может вакцинироваться мРНК-вакциной из-за аллергии, могут привиться AstraZeneca.

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании добавил, что третью дозу не следует вводить раньше, чем через шесть месяцев после того, как человек получил вторую прививку.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

На фоне распространения штамма коронавируса “Дельта” некоторые страны начали вводить третью бустерную дозу вакцины свои гражданам, в частности, Израиль, Германия, Бразилия и США.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах.

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