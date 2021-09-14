 

В Великобритании начинают прививать третьей дозой COVID-вакцины

14.09.2021, 15:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Третью дозу будут предлагать людям старше  50 лет, тем, кто находится в домах престарелых, а также работникам области здравоохранения и социальной помощи.

Предпочтение для бустерного укола отдается мРНК-вакцинам  – Pfizer или Moderna. Те, кто не может вакцинироваться мРНК-вакциной из-за аллергии, могут привиться AstraZeneca.

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании добавил, что третью дозу не следует вводить раньше, чем через шесть месяцев после того, как человек получил вторую прививку.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

На фоне распространения штамма коронавируса “Дельта” некоторые страны начали вводить третью бустерную дозу вакцины свои гражданам, в частности, Израиль, Германия, Бразилия и США.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.08 / Марка Renault тестирует на юге РФ кросс-седан Logan Stepway нового поколения

28.04 / Витренко об увольнении Коболева: Решение принято вместе с рассмотрением результатов 2020 года. С этой точки зрения оно является понятным

10.01 / Министра труда Австрии уличили в плагиате, она ушла в отставку

24.10 / «Вопрос жизни и смерти» — пандемия обострила проблему нехватки лекарств в США

25.08 / Эксперты рассказали, какой продукт помогает при болях в суставах

20.04 / Расисты, сексисты и конспирологи — NBC раскрыл тайную жизнь американского спецназа

22.08 / В Украине установлен новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19. Предыдущий превышен почти на 200

20.12 / Фильм Кончаловского выиграл фестиваль российских фильмов в Польше

22.07 / Родители Фриске отсудили у Шепелева 7 млн рублей

01.08 / В Индии зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика