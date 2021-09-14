 

“Сразу обрезание делать и выгонять”. Мать Наташи Королевой спустя год прокомментировала измену Тарзана

14.09.2021, 15:26, Новости дня
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“Сложная ситуация всегда двоякая. С одной стороны – это сразу обрезание делать и выгонять. Я сказала:”Доця, ты принимай решение сама, а я соглашусь. Дирижировать детьми в таком возрасте уже опасно”, – заявила Порывай.

По словам матери певицы, после случившегося ее отношение к Тарзану не изменилось.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Наташа Королева и Сергей Глушко поженились в 2003 году. У пары есть 19-летний сын Архип.

15 сентября 2020 года Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его “развели, а потом обокрали”. Одной из них была российская актриса Анастасия Шульженко. Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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