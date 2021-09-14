 

В Китае решили создать «цивилизованный интернет»

14.09.2021, 15:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКитайские власти приняли решение усилить продвижение социалистических ценностей в интернете, говорится в тексте «Замечаний об усилении построения цивилизованного интернет-пространства», опубликованном на сайте правительства Китая.

Отмечается, что целями построения «цивилизованного интернета» являются дальнейшее укрепление руководящей позиции идеологии марксизма в интернет-пространстве, консолидация идеологических основ о сплоченности партии и народа, а также «укоренение в сознании людей базовых социалистических ценностей», передает РИА «Новости».

В документе предлагается усилить роль веб-сайтов, публичных аккаунтов в социальных сетях, приложений, продвигающих социалистическую идеологию.

Ранее стало известно, что китайские власти закрыли часть телевизионных телешоу, героями которых выступают женоподобные мужчины, каналы призвали противостоять «ненормальной эстетике».



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