В Банке РФ на примере сказок рассказали о финансовой грамотности

Первый зампредседателя Банка РФ Сергей Швецов в ходе открытого онлайн-урока для школьников рассказал детям о финансовой грамотности на примерах известных сказок, в том числе «Буратино» и «Кот в сапогах».

«Не вчера и не сегодня мы стали такими, какие мы есть. Это история многих столетий, человек не меняется, но меняется знание, поэтому наше отношение с финансовым рынком может быть позитивным, если у нас есть соответствующие знания», – передает его слова РИА «Новости».

Швецов напомнил школьникам о Буратино, который не имел финансовых знаний и был доверчивым. Из-за этого герой сказки дал мошенникам себя одурачить и зарыл деньги, которые позднее исчезли. Фактически Буратино рисковал всем своим состоянием, которое могло бы вывести его из бедности, отметил зампред ЦБ. Швецов пояснил, что мораль сказки заключается в следующем: если вдруг вам повезло, а везение случается в жизни, всегда найдутся люди, которые захотят у вас отобрать ваши деньги.

«Никогда не рискуйте необходимым, чтобы получить избыточное. И если у вас есть жизненные потребности, текущие жизненные планы, лучше их реализовать с помощью этих денег, чем вложить их в суперрискованные финансовые инструменты, которые неизвестно к чему приведут», – отметил эксперт.

Также зампред Банка РФ привел в качестве примера «Золотую антилопу». Из этого произведения следует, что инфляция, запуск печатного станка обесценивают деньги, то есть если их становится слишком много, они становятся бесполезными.

«Более того, ценнее удовлетворение той потребности, которая удовлетворяется реже и труднее. Если все дается слишком легко, ценность и удовольствие исчезают», – добавил он.

Швецов отметил детям, что одна функций ЦБ заключается в ограничении инфляции, поэтому регулятор аккуратно относится к объему денег, который находится в обращении. Также Банк РФ стремится к тому, чтобы рубль не потерял свои покупательные способности.

В качестве еще одного примера Швецов привел сказку «Кот в сапогах».

«Важная мысль из этой сказки, что со временем, и это скоро наступит, появятся роботы-советники и человеку действительно не нужно будет «париться» по поводу финансовых знаний, работы на финансовом рынке, покупки всяких инструментов – за него это будет делать искусственный интеллект», – сказал зампред ЦБ.

По словам специалиста, это может произойти через пять-десять лет, а до этого момента нужно получить необходимые финансовые навыки.

На примере «Сказки о рыбаке и рыбке» эксперт смоделировал ситуацию: старик пошел к банку за кредитом, после чего он купил новое корыто. Дальше бабка захотела новый дом, и герою пришлось брать ипотеку.

«Дальше она решила стать владычицей морскою, он взял еще денег, не смог их обслуживать, в результате объявил себя банкротом, и у него приставы все забрали, и остался он у разбитого корыта. Поэтому всегда надо соотносить свои желания и возможности», – сказал он.

Швецов пояснил, что эмоциональные покупки, особенно в кредит, не доведут до хорошего. Ранее Банк РФ ожидаемо повысил ключевую ставку пятый раз подряд – в этот раз лишь на 0,25 процентных пункта, до 6,75% годовых. При этом регулятор изменил сигнал в заявлении по ключевой ставке: допускает возможность дальнейших повышений на ближайших заседаниях.