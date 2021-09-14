Жители подмосковного Бужаниново вышли на сход к общежитию мигрантов

…после убийства местной пенсионерки. СК сразу же отчитался о задержании подозреваемых. Власти пообещали жителям Бужаниново организовать встречу с работодателями мигрантов.

Жители подмосковного поселка Бужаниново в Сергиево-Посадском районе вышли на массовый народный сход вечером 13 сентября после того, как в поселке убили 67-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает местное издание «Копейка».

Фото: «Копейка»

Люди собрались возле общежития ООО «Экоокна», где проживают трудовые мигранты, и потребовали вывести их. Они также требовали встречи с начальником местной полиции.

«Представитель «Экоокон» получил в лицо от одного из местных», — пишет «Копейка».

Фото: «Копейка»

По данным издания, на место схода приехали пять автомобилей полиции.

Ранее в понедельник «Копейка» опубликовала письмо местной жительницы, в котором говорилось, что накануне «мигранты изнасиловали и убили женщину». Автор письма жаловалась, что поселок «превратился в аул» из-за общежития для мигрантов в, как она утверждает, бывшем здании администрации.

«И за разжигание межрегиональной розни есть статья, но что делать нам?», — пишет женщина.

После народного схода, в 23:55, управление Следственного комитета по Московской области сообщило, что силовики задержали двоих «граждан одного из соседних государств» 1988 и 1984 гг. рождения. Их подозревают в изнасиловании и убийстве пожилой женщины (ч. 1 ст. 105 УК и п. «а»ч. 2 ст. 131 УК).

Тело пенсионерки обнаружили в лесополосе в 160 метрах от СНТ «Магистраль 2». Подозреваемых допрашивают. СК отдельно пообещал проверить «законность нахождения» задержанных в России.

В администрации Московской области пообещали жителям села Бужаниново, где прошел народный сход из-за изнасилования и убийства 67-летней женщины, организовать встречу с работодателями завода «Экоокна» и обсудить возможное расселение общежития, в котором жили подозреваемые в преступлении мигранты.

«Жителям разъяснили позицию правоохранительных органов, подозреваемые задержаны. На завтра назначена встреча главы с руководством предприятия, будут подниматься вопросы о возможном расселении этого общежития», — передает РИА Новости слова чиновника, не уточняя его имени. Как уточняет «Коммерсант» со ссылкой на местного жителя, встреча назначена на 20:00.

Замглавы администрации городского округа Оксана Ероханова сообщила, что в Бужаниново находится завод, на котором работает большое количество иностранных граждан, и что жители «боятся за безопасность своих детей». По ее словам, администрация городского округа обратилась в полицию, чтобы они приставили участкового и патрулировали территорию.

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