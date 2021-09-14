Мнение: Мои заказчики выиграли тендер в ЕС (с)



Разработчики хуверов – бучи и фемы.

Вот еще любопытный привет от “новой нормальности” – по фейсбуку ходит занятный крик души от представителя “творческого конструкторского коллектива”, который вроде бы осуществил главную мечту всех подобных проектов – прорвался со своими разработками в ЕВРОПУ!! Выход на европейский рынок – что может быть слаще, а также престижнее и почетнее, не говоря уж про платежи в твердой валюте? И не с какими-то, прости господи, полезными ископаемыми или лесом-кругляком, а с плодами интеллектуального труда, с хайтеком практически! Это же счастье!

Но, как оказалось, не совсем:

“Мои заказчики выиграли тендер в ЕС. Получили документы уже от заказчика на поставку (контракт, варианты инвойсов и прочее). И перечень документов, которые мы обязаны ДО контракта предоставить. И…. Там два листа про состав сотрудников – что должны быть азиаты, беженцы из красных точек на шарике, геи и прочие буч/фем/транс.

Сидим и офигеваем всем составом. Для справки: мы в полном цикле хуверов (такие маленькие вертолеты для города), и разрабный и инженерный состав у нас сплошь суровые вдвшки и пилоты с налетом, как от боженьки.

Кто в такое влипал, что делать?”

У корневого поста – за три сотни комментариев, более сотни репостов – народ активно обсуждает, предлагает варианты решений. Не отстал и я. Мой коммент такой:

Поскольку никаких идейных позиций ни у кого нет и всех интересуют только бабки, точнее евры – ответ очевиден: нанимайте срочно азиатских беженцев, разыгрывайте в камень-ножницы-бумага, кому быть трансом, а кому бучем, в общем, шевелитесь, господа! Требуют – выполняйте.

Прямая иллюстрация тезиса “кто платит, тот и заказывает музыку”. Ну и для всех технарей урок – мы, мол, работаем с железом, нас все эти ваши гуманитарные заморочки не интересуют… Нет уж – скрыться не удастся. Как писал в свое время Осип Мандельштам:

Мне на плечи бросается век-волкодав,

Но не волк я по крови своей…

Веку все равно, кто ты там по крови.