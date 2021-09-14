 

Зюганов выступил за причисление Ленина к лику православных святых

14.09.2021, 15:11, Разное
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На встрече с избирателями в подмосковном совхозе «Звездный путь» лидер КПРФ Геннадий Зюганова заявил о «давно назревшей необходимости» причислить Владимира Ленина к лику православных святых. 

«Я давно вынашивал эту идею, и вот теперь, кажется, есть все основания для ее воплощения. Скоро мы отметим столетие со дня кончины основателя советского государства, это ли не лучший повод ввести его в пантеон православных святых, ведь идеи Ленина не только не забыты, они становятся все значительнее с каждым годом», – сказал Зюганов.

Политик также сообщил, что не видит противоречия в том, что Ленин, придя к власти, активно репрессировал православных священников. 

«Такое в истории христианства случалось всякий раз, когда новое пробивало себе дорогу! Вспомним войны католиков и протестантов, конфликты старообрядцев и никонианцев», – отметил он. 

Зюганов обещал избирателям направить соответствующее прошение патриарху Кириллу, и добавил, что канонизация обойдется очень дешево, поскольку мощи Ленина уже давно готовы и дожидаются своего часа, а переделать Мавзолей в православных храм – «проще простого: возвести над ним легкий ажурный купол с крестом».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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